Рада хоче зобов'язати Кабмін заздалегідь попереджати про введення карантину
Відповідний документ парламент може ухвалити вже 17 листопада
Відповідний документ парламент може ухвалити вже 17 листопада
Верховна Рада хоче зобов'язати Кабінет міністрів заздалегідь попереджати про введення карантину. Парламент у вівторок, 17 листопада, може розглянути відповідний проєкт постанови №4320.
Про це в.о. глави ВР Олена Кондратюк заявила в ході засідання погоджувальної ради парламенту, пише RegioNews.
"Я вважаю доцільним розглянути ще одну постанову Верховної Ради №4320 про своєчасне інформування громадян у разі посилення протиепідеміологічних заходів з метою належної підготовки до такого посилення", - сказала Кондратюк.
Заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що СН підтримує розгляд цього документу на засіданні у вівторок.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рада хоче скасувати карантин вихідного дня.
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