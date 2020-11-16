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16 листопада 2020, 13:41 113

Рада хоче зобов'язати Кабмін заздалегідь попереджати про введення карантину

16 листопада 2020, 13:41 113
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Відповідний документ парламент може ухвалити вже 17 листопада
Відповідний документ парламент може ухвалити вже 17 листопада
Фото з відкритих джерел
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Верховна Рада хоче зобов'язати Кабінет міністрів заздалегідь попереджати про введення карантину. Парламент у вівторок, 17 листопада, може розглянути відповідний проєкт постанови №4320.

Про це в.о. глави ВР Олена Кондратюк заявила в ході засідання погоджувальної ради парламенту, пише RegioNews.

"Я вважаю доцільним розглянути ще одну постанову Верховної Ради №4320 про своєчасне інформування громадян у разі посилення протиепідеміологічних заходів з метою належної підготовки до такого посилення", - сказала Кондратюк.

Заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що СН підтримує розгляд цього документу на засіданні у вівторок.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рада хоче скасувати карантин вихідного дня.

коронавірус Кабмін Україна Верховна Рада парламент
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