В Чернівцях скасували всі святкові заходи до Дня незалежності
Місто потрапило до "червоної" зони карантину
Місто потрапило до "червоної" зони карантину
Через потрапляння Чернівців до "червоної” зони карантину в місті скасували всі святкові заходи до Дня Незалежності.
Про це повідомляє Чернівецька ОДА, передає RegioNews.
У зв'язку з введенням" червоного рівня" поширення епідемічної небезпеки в Чернівцях 24 серпня всі заходи з нагоди 29-ї річниці Незалежності України в місті скасовані" - йдеться в повідомленні ОДА.
В облдержадміністрації закликали мешканців міста в День державного прапора підняти прапор України над своїми будинками, а також в День Незалежності - виконати державний гімн, перебуваючи вдома.
Нагадаємо, оскільки Чернівці потрапили в "червону зону" на два тижні, то, по всій видимості, школи, садочки та університети з 1 вересня в місті не відкриються.
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