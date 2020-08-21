В Чернівцях скасували всі святкові заходи до Дня незалежності

Місто потрапило до "червоної" зони карантину

Місто потрапило до "червоної" зони карантину

Фото: flickr

Через потрапляння Чернівців до "червоної” зони карантину в місті скасували всі святкові заходи до Дня Незалежності.

Про це повідомляє Чернівецька ОДА, передає RegioNews.

У зв'язку з введенням" червоного рівня" поширення епідемічної небезпеки в Чернівцях 24 серпня всі заходи з нагоди 29-ї річниці Незалежності України в місті скасовані" - йдеться в повідомленні ОДА.

В облдержадміністрації закликали мешканців міста в День державного прапора підняти прапор України над своїми будинками, а також в День Незалежності - виконати державний гімн, перебуваючи вдома.

Нагадаємо, оскільки Чернівці потрапили в "червону зону" на два тижні, то, по всій видимості, школи, садочки та університети з 1 вересня в місті не відкриються.