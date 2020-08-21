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21 серпня 2020, 17:39 5

В Чернівцях скасували всі святкові заходи до Дня незалежності

21 серпня 2020, 17:39 5
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Місто потрапило до "червоної" зони карантину
Місто потрапило до "червоної" зони карантину
Фото: flickr
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Через потрапляння Чернівців до "червоної” зони карантину в місті скасували всі святкові заходи до Дня Незалежності.

Про це повідомляє Чернівецька ОДА, передає RegioNews.

У зв'язку з введенням" червоного рівня" поширення епідемічної небезпеки в Чернівцях 24 серпня всі заходи з нагоди 29-ї річниці Незалежності України в місті скасовані" - йдеться в повідомленні ОДА.

В облдержадміністрації закликали мешканців міста в День державного прапора підняти прапор України над своїми будинками, а також в День Незалежності - виконати державний гімн, перебуваючи вдома.

Нагадаємо, оскільки Чернівці потрапили в "червону зону" на два тижні, то, по всій видимості, школи, садочки та університети з 1 вересня в місті не відкриються.

коронавірус карантин Чернівці Чернівецька ОДА День незалежності
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