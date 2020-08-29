10:13  29 серпня
В Україні знову антирекорд COVID-19, зафіксовано 2481 нових випадків
13:48  29 серпня
В НАБУ заявили, що Ситник залишається директором відомства
10:02  29 серпня
В зоні ООС від початку доби зберігалася "тиша” - штаб
UA | RU
UA | RU
29 серпня 2020, 13:03 9

Суд визнав незаконним обмеження зарплат чиновників під час карантину

29 серпня 2020, 13:03 9
Читайте также на русском языке
Також були скасовані відповідні зміни до державного бюджету
Також були скасовані відповідні зміни до державного бюджету
Фото: flickr
Читайте также
на русском языке

Конституційний суд рішенням від 28 серпня визнав незаконним обмеження заробітних плат державних службовців і суддів в період карантину.

Рішення оприлюднене на сайті суду, передає RegioNews.

Раніше Верховний Суд звернувся до Конституційного із клопотанням визнати це рішення таким, що не відповідає Конституції.

Таким чином, обмеження для зарплат чиновників у 10 мінімальних зарплат втратило чинність.

Також зазначається, що цим рішення не скасовується норма, яка обмежує зарплати членів наглядових рад державних підприємств, скасувати обмеження щодо них вимагав МВФ.

Нагадаємо, 29 квітня зарплати на держпідприємствах обмежили, у Кабміні заявили, що топ-чиновники мають затягти паски.

зарплати карантин чиновники Конституційний суд рішення
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Марцінків закликав громадян протестувати через посилення карантину
29 серпня 2020, 12:30
В Україні знову антирекорд COVID-19, зафіксовано 2481 нових випадків
29 серпня 2020, 10:13
Кличко назвав головну умову для закриття метрополітену у Києві
28 серпня 2020, 21:46
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
Всі відео »
Битва за Чернівці: стартовий приквел з багатьма невідомими
Місцеві вибори в Дніпрі і області: старі обличчя під новими прапорами
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »