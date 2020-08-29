Суд визнав незаконним обмеження зарплат чиновників під час карантину

Також були скасовані відповідні зміни до державного бюджету

Також були скасовані відповідні зміни до державного бюджету

Фото: flickr

Конституційний суд рішенням від 28 серпня визнав незаконним обмеження заробітних плат державних службовців і суддів в період карантину.

Рішення оприлюднене на сайті суду, передає RegioNews.

Раніше Верховний Суд звернувся до Конституційного із клопотанням визнати це рішення таким, що не відповідає Конституції.

Таким чином, обмеження для зарплат чиновників у 10 мінімальних зарплат втратило чинність.

Також зазначається, що цим рішення не скасовується норма, яка обмежує зарплати членів наглядових рад державних підприємств, скасувати обмеження щодо них вимагав МВФ.

Нагадаємо, 29 квітня зарплати на держпідприємствах обмежили, у Кабміні заявили, що топ-чиновники мають затягти паски.