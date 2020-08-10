Карантин для приїжджих людей з ОРДЛО збережуть - Шмигаль

В Україні не знають, яка ситуація з коронавірусом в окупованих районах

В Україні не знають, яка ситуація з коронавірусом в окупованих районах

Фото: Facebook

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що для тих людей, які приїжджають на підконтрольну Україні територію з окупованих Луганщини та Донеччини, карантин буде збережений.

Про це він заявив в інтерв’ю Радіо Свобода, передає RegioNews.

Таке рішення прем’єр пояснив тим, що українська влада не знає, яка ситуація з коронавірусом в ОРДЛО.

За окремими даними, вона складніша. Ми вимушені вводити обмеження як на кордонах України, так і на лінії розмежування для того, щоб не імпортувати в Україну захворюваність, якої в нас і так вистачає... Загалом поки є карантинні обмеження і ситуація настільки складною, вона буде лишатися керованою ось так, як лишалася до цього часу", – сказав Шмигаль.

Нагадаємо, що у березні через загрозу коронавірусної інфекції Україна обмежила рух на лінії розмежування на Донбасі. У червні рух почали поступово відновлювати.

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Раніше повідомлялось, що в Україні за добу зафіксовано більше тисячі нових випадків коронавірусу.