Кабмін зобов'язали заздалегідь попереджати про введення карантину

Відсьогодні набрала чинності відповідна постанова ВР

Відсьогодні набрала чинності відповідна постанова ВР

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Як передає RegioNews, про це йдеться у постанові Верховної Ради, що від сьогодні набрала чинності.

Так, у Раді наголошують на необхідності оприлюднення рішення про введення карантину не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку його дії.

Не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку дії двох і більше зазначених заходів поінформувати про програми (заходи), які будуть введені для підтримки вразливих груп населення, працівників і суб'єктів господарювання, зокрема з організації перевезень працівників до місця роботи та у зворотному напрямку", - зазначено в постанові.

Документ був оприлюднений 24 листопада у виданні "Голос України" і набрав чинності на наступний день після опублікування.

Мова йде про наступні карантинні обмеження для запобігання поширенню COVID-19, а саме про заборону:

регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним, залізничним транспортом, міським електротранспортом, метрополітеном в міському сполученні;

відвідування навчальних закладів здобувачами освіти;

прийому відвідувачів суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність у сфері культури;

прийому відвідувачів у кінотеатрах;

прийому відвідувачів суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе і т.п.);

прийому відвідувачів у торгово-розважальних центрах;

прийому відвідувачів суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність у сфері торговельного та побутового обслуговування населення;

залишати місця свого проживання.

Нагадаємо, раніше у Кабміні пригрозили штрафами мерам, які відмовляються посилювати карантин.