Кабмін зобов'язали заздалегідь попереджати про введення карантину
Починаючи з 25 листопада Кабінет міністрів України має заздалегідь попереджати українців про введення карантину.
Як передає RegioNews, про це йдеться у постанові Верховної Ради, що від сьогодні набрала чинності.
Так, у Раді наголошують на необхідності оприлюднення рішення про введення карантину не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку його дії.
Не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку дії двох і більше зазначених заходів поінформувати про програми (заходи), які будуть введені для підтримки вразливих груп населення, працівників і суб'єктів господарювання, зокрема з організації перевезень працівників до місця роботи та у зворотному напрямку", - зазначено в постанові.
Документ був оприлюднений 24 листопада у виданні "Голос України" і набрав чинності на наступний день після опублікування.
Мова йде про наступні карантинні обмеження для запобігання поширенню COVID-19, а саме про заборону:
- регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним, залізничним транспортом, міським електротранспортом, метрополітеном в міському сполученні;
- відвідування навчальних закладів здобувачами освіти;
- прийому відвідувачів суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність у сфері культури;
- прийому відвідувачів у кінотеатрах;
- прийому відвідувачів суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе і т.п.);
- прийому відвідувачів у торгово-розважальних центрах;
- прийому відвідувачів суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність у сфері торговельного та побутового обслуговування населення;
- залишати місця свого проживання.
Нагадаємо, раніше у Кабміні пригрозили штрафами мерам, які відмовляються посилювати карантин.