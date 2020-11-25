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25 листопада 2020, 09:25 8

Кабмін зобов'язали заздалегідь попереджати про введення карантину

25 листопада 2020, 09:25 8
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Відсьогодні набрала чинності відповідна постанова ВР 
Відсьогодні набрала чинності відповідна постанова ВР 
Фото: з відкритих джерел
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Починаючи з 25 листопада Кабінет міністрів України має заздалегідь попереджати українців про введення карантину. 

Як передає RegioNews, про це йдеться у постанові Верховної Ради, що від сьогодні набрала чинності.

Так, у Раді наголошують на необхідності оприлюднення рішення про введення карантину не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку його дії.

Не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку дії двох і більше зазначених заходів поінформувати про програми (заходи), які будуть введені для підтримки вразливих груп населення, працівників і суб'єктів господарювання, зокрема з організації перевезень працівників до місця роботи та у зворотному напрямку", - зазначено в постанові.

Документ був оприлюднений 24 листопада у виданні "Голос України" і набрав чинності на наступний день після опублікування.

Мова йде про наступні карантинні обмеження для запобігання поширенню COVID-19, а саме про заборону:

  • регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним, залізничним транспортом, міським електротранспортом, метрополітеном в міському сполученні;
  • відвідування навчальних закладів здобувачами освіти;
  • прийому відвідувачів суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність у сфері культури;
  • прийому відвідувачів у кінотеатрах;
  • прийому відвідувачів суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе і т.п.);
  • прийому відвідувачів у торгово-розважальних центрах;
  • прийому відвідувачів суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність у сфері торговельного та побутового обслуговування населення;
  • залишати місця свого проживання.

Нагадаємо, раніше у Кабміні пригрозили штрафами мерам, які відмовляються посилювати карантин.

коронавірус Кабмін карантин заборона Постанова
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