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COVID-19 в Україні: вперше понад 16 тисяч нових випадків за добу
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27 листопада 2020, 09:04 15

COVID-19 в Україні: вперше понад 16 тисяч нових випадків за добу

27 листопада 2020, 09:04 15
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Найбільше нових випадків у Києві, Дніпропетровській, Запорізькій і Київській областях
Найбільше нових випадків у Києві, Дніпропетровській, Запорізькій і Київській областях
Фото: з відкритих джерел
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В Україні за минулу добу коронавірус виявили у 16 218 осіб, зафіксовано 192 летальних випадки, 8843 пацієнти одужали. Госпіталізували рекордну кількість хворих - 2 069 осіб.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

16 218 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 27 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 666 дітей та 655 медпрацівників", - повідомив Степанов.

За 26 листопада найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Дніпропетровській (1773), місті Київ (1520), Запорізькій (1003), Київській (994) і Одеській (966) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 693 407 осіб;
  • одужало – 326 238 осіб;
  • летальних випадків – 11 909;
  • проведено ПЛР-тестувань – 4 419 791.

Нагадаємо, в Україні за 25 листопада коронавірус виявили у 15 331 людини, госпіталізували 1955 осіб.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).

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