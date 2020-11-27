COVID-19 в Україні: вперше понад 16 тисяч нових випадків за добу

Найбільше нових випадків у Києві, Дніпропетровській, Запорізькій і Київській областях

Найбільше нових випадків у Києві, Дніпропетровській, Запорізькій і Київській областях

Фото: з відкритих джерел

В Україні за минулу добу коронавірус виявили у 16 218 осіб, зафіксовано 192 летальних випадки, 8843 пацієнти одужали. Госпіталізували рекордну кількість хворих - 2 069 осіб.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

16 218 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 27 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 666 дітей та 655 медпрацівників", - повідомив Степанов.

За 26 листопада найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Дніпропетровській (1773), місті Київ (1520), Запорізькій (1003), Київській (994) і Одеській (966) областях.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 693 407 осіб;

одужало – 326 238 осіб;

летальних випадків – 11 909;

проведено ПЛР-тестувань – 4 419 791.

Нагадаємо, в Україні за 25 листопада коронавірус виявили у 15 331 людини, госпіталізували 1955 осіб.

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