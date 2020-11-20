Глава фракції "Слуга народу” Арахамія отримав позитивний тест на COVID-19

Він здав два ПЛР-тести і зараз чекає на результати третього остаточного

Він здав два ПЛР-тести і зараз чекає на результати третього остаточного

Фото: Facebook

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія отримав позитивний тест на коронавірус.

Про це повідомила прессекретарка фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук, передає RegioNews.

За її словами, остаточний діагноз у політика поки не підтверджено.

У Давида Арахамії один тест був позитивним, другий — негативний, зараз чекаємо результати третього. Результати очікуються завтра", — розповіла Палійчук.

Зараз Давид Арахамія на перебуває самоізоліції. Поки що він ніяк не прокоментував цю інформацію.

Нагадаємо, 9 листопада стало відомо, що президент України Володимир Зеленський захворів на коронавірус. Згодом з'явилася інформація, що глава Офісу президента Єрмак теж захворів на COVID-19.

Пізніше Зеленського і Єрмака госпіталізували в "Феофанію", вони перебувають в ізольованих палатах.