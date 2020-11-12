Влада Чернігова заявила, що буде пом’якшувати, а не посилювати карантин

У Чернігові також не хочуть запроваджувати жорсткий карантин на вихідних

У Чернігові також не хочуть запроваджувати жорсткий карантин на вихідних

Фото: УНІАН

Якщо буде така можливість, Чернігів не буде виконувати рішення Кабінету Міністрів про карантин вихідного дня.

Про це заявив заступник мера Чернігова Олександр Ломако в ефірі каналу "Україна 24", передає RegioNews.

За його словами, нові обмеження не вплинуть на динаміку захворюваності, але можуть зашкодити бізнесу.

Уже традиційно ми про рішення уряду дізнаємося з новин, а самого документу ми досі не бачили. Якщо в рішенні уряду буде можливість ухвалювати рішення самостійно, то, звичайно, ми вважаємо, що ці карантинні обмеження, крім шкоди бізнесу, вони нічого не змінять, бо захворюваність навряд чи від цього суттєво зміниться", - сказав Ломако.

Він додав, що міська влада хоче підтримати бізнес.

Тому якщо посадові особи міськради або спецкомісії матимуть можливість не вводити цих обмежень, то в Чернігові ми будемо на стороні бізнесу і здорового глузду. Ми нічого не будемо запроваджувати, ба більше, будемо пом’якшувати, якщо у нас будуть можливості це робити", - зазначив чиновник.

Нагадаємо, 11 ноября Кабинет министров одобрил решение о введении жесткого карантина выходного дня в Украине с 14 ноября – с 00:00 субботы до 00:00 понедельника. Мэр Ивано-Франковска выступил против карантина выходного дня и назвал эту меру "половинчатым решением"

Городской голова Львова Андрей Садовый раскритиковал решение правительства о введении в Украине карантина выходного дня и заявил, что Львов отказывается его выполнять.

Мэр Николаева Сєнкевич также выступил против введения карантина выходного дня. Мэр Черкасс Бондаренко также заявил, что не будет вводить карантин выходного дня.