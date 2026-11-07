Росія за добу 18 разів атакувала енергетичні об’єкти України, — Шмигаль

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За останні 24 години енергетичні об’єкти України зазнали 18 російських уражень. Україна розраховує на додаткову допомогу Німеччини для відновлення енергетичної інфраструктури та посилення її захисту

Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль за підсумками онлайн-розмови з федеральною міністеркою економіки та енергетики Німеччини Катеріною Райхе, передає RegioNews .

Сторони обговорили додаткову підтримку української енергетики на тлі систематичних російських атак. Шмигаль наголосив, що допомога міжнародних партнерів зараз критично важлива.

"Тільки за останні 24 години енергетичні об’єкти України зазнали 18 уражень", — повідомив міністр.

Серед пріоритетів української сторони він назвав поповнення резервів енергетичного обладнання та посилення захисту інфраструктури, зокрема переходів ліній електропередачі через Дніпро.

"Домовилися про фінансову підтримку партнерами закупівель продукції, необхідної для відновлювальних робіт. Розраховуємо також на постачання трансформаторів, турбін і генераторів, які виготовляють, зокрема, німецькі виробники", — зазначив Шмигаль.

Крім того, Україна та Німеччина домовилися координувати дипломатичні зусилля, щоб посилити тиск на Росію через нещодавню атаку на електропідстанцію, критично важливу для роботи Хмельницької АЕС.

Шмигаль також подякував німецькому уряду за підтримку української енергетики. За його словами, внески Німеччини до Фонду підтримки енергетики України перевищили 806 млн євро. Крім того, країна передала 363 гуманітарні вантажі з енергетичним обладнанням загальною вагою близько 3794 тонн.

Нагадаємо, що у Звягельському районі Житомирської області 7 листопада внаслідок російського удару спалахнула пожежа на об’єкті паливної інфраструктури.