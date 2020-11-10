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10 листопада 2020, 20:38 1

Карантин вихідного дня: у "Слузі народу” назвали злочинною позицію мерів, які проти

10 листопада 2020, 20:38 1
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У деяких областях темпи поширення хвороби значно перевищують середні по країні
Фото: flickr
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Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації і нардеп від “Слуги народу” Михайло Радуцький вважає безвідповідальною позицію мерів міст, які виступають проти карантину вихідного дня.

Про це він написав у Facebook, передає RegioNews.

Більшість мерів очікує на другий тур і продовжує гратись у популізм. Але позиція противників карантину вихідного дня не просто безвідповідальна, а й злочинна. Збільшення кількості інфікованих означає, що зростає і небезпека для людей похилого віку з групи ризику. Коли хворіють всі навколо, навіть мінімальні соціальні контакти не убезпечать від інфікування” - заявив Радуцький.

Він додав, що за останні два тижні кількість активних хворих в Україні зросла на 30%, а нових інфікованих за добу – на 50%.

Депутат прогнозує, що за такої динаміки до кінця місяця країна вийде на рівень близько 15 тисяч нових хворих щодня.

У першій половині грудня кількість інфікованих за добу перевищить 20 тисяч. І це вже критична межа для системи охорони здоров’я”, - наголосив голова комітету.

Нагадаємо, у МОЗ пояснили, навіщо в Україні запроваджують карантин "вихідного дня".

коронавірус карантин Слуга народа мер регіони Михайло Радуцький
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