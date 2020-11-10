Мендель розповіла, як лікується Зеленський
Речниця президента Юлія Мендель розповіла про стан Володимира Зеленського, який захворів коронавірусом.
Про це повідомляє "BBC News Україна", передає RegioNews.
Мендель повідомила, що у президента невелика температура, якихось інших симптомів поки що немає.
Він активно вживає вітаміни, перебуває під наглядом лікарів. Тому ми всі сподіваємося, що це не буде якась ускладнена форма хвороби", - сказала вона.
Надалі, пояснила Мендель, Зеленський перебуватиме вдома. Там, за її словами, є окреме приміщення, де він і працюватиме. На запитання про те, хто виконуватиме обов'язки президента в разі, якщо стан Зеленського погіршиться, його речниця відповіла, що такий сценарій поки не розглядають.
Крім того, майже всі працівники Офісу здавали тести - результат поки що знають не всі, дехто ще його очікує.
Я особисто не здавала, тому що я зробила це в суботу, і він був негативний. Тому наступний я здаватиму вже під кінець цього тижня", - зазначила Мендель.
Нагадаємо, 9 листопада стало відомо, що президент України Володимир Зеленський захворів на коронавірус.
Згодом з'явилася інформація, що глава Офісу президента Єрмак теж захворів на COVID-19.