Мендель розповіла, як лікується Зеленський

У президента невелика температура і він активно вживає вітаміни

У президента невелика температура і він активно вживає вітаміни

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Про це повідомляє "BBC News Україна", передає RegioNews.

Мендель повідомила, що у президента невелика температура, якихось інших симптомів поки що немає.

Він активно вживає вітаміни, перебуває під наглядом лікарів. Тому ми всі сподіваємося, що це не буде якась ускладнена форма хвороби", - сказала вона.

Надалі, пояснила Мендель, Зеленський перебуватиме вдома. Там, за її словами, є окреме приміщення, де він і працюватиме. На запитання про те, хто виконуватиме обов'язки президента в разі, якщо стан Зеленського погіршиться, його речниця відповіла, що такий сценарій поки не розглядають.

Крім того, майже всі працівники Офісу здавали тести - результат поки що знають не всі, дехто ще його очікує.

Я особисто не здавала, тому що я зробила це в суботу, і він був негативний. Тому наступний я здаватиму вже під кінець цього тижня", - зазначила Мендель.

Нагадаємо, 9 листопада стало відомо, що президент України Володимир Зеленський захворів на коронавірус.

Згодом з'явилася інформація, що глава Офісу президента Єрмак теж захворів на COVID-19.