09:44  10 листопада
В Україні майже 11 тисяч випадків зараження COVID-19 за добу
09:06  10 листопада
Поліція відкрила справу про зникнення Кернеса, а потім передумала
08:11  10 листопада
Доба на Донбасі: бойовики двічі порушили режим припинення вогню
UA | RU
UA | RU
10 листопада 2020, 10:09 10

Мендель розповіла, як лікується Зеленський

10 листопада 2020, 10:09 10
Читайте также на русском языке
У президента невелика температура і він активно вживає вітаміни
У президента невелика температура і він активно вживає вітаміни
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Речниця президента Юлія Мендель розповіла про стан Володимира Зеленського, який захворів коронавірусом.

Про це повідомляє "BBC News Україна", передає RegioNews.

Мендель повідомила, що у президента невелика температура, якихось інших симптомів поки що немає.

Він активно вживає вітаміни, перебуває під наглядом лікарів. Тому ми всі сподіваємося, що це не буде якась ускладнена форма хвороби", - сказала вона.

Надалі, пояснила Мендель, Зеленський перебуватиме вдома. Там, за її словами, є окреме приміщення, де він і працюватиме. На запитання про те, хто виконуватиме обов'язки президента в разі, якщо стан Зеленського погіршиться, його речниця відповіла, що такий сценарій поки не розглядають.

Крім того, майже всі працівники Офісу здавали тести - результат поки що знають не всі, дехто ще його очікує.

Я особисто не здавала, тому що я зробила це в суботу, і він був негативний. Тому наступний я здаватиму вже під кінець цього тижня", - зазначила Мендель.

Нагадаємо, 9 листопада стало відомо, що президент України Володимир Зеленський захворів на коронавірус.

Згодом з'явилася інформація, що глава Офісу президента Єрмак теж захворів на COVID-19.

коронавірус вірус карантин хвороба президент інфекції пандемія
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Друготуровий Дніпро: брудні мерські перегони і передбачувана коаліція
Результати виборів у Миколаєві: фіаско "слуг" та другий тур із Сєнкевичем і Чайкою
Всі публікації »
Станіслав Асєєв
Віктор Небоженко
Віктор Таран
Всі блоги »