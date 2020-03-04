Коронавірус у Чернівцях: водії без масок, магазини не миють, засобів дезінфекції немає
Про це передає із Чернівців кореспондент RegioNews.
Школи і дитсадки, магазини, аптеки і транспорт у місті працюють у штатному режимі. В школах зранку провели уроки про розповсюдження коронавірусу, щоб повідомити батькам про те, що хворих дітей до школи не пускатимуть.
3 березня ввечері та 4 березня зранку комунальники продезинфікували міський громадський транспорт.
Гірша ситуація з дезінфекцією місць масового скупчення – шкіл, садків, супермаркетів, офісних центрів. Рекомендованого для дезінфекції у школах "Мікросепту" та його аналогів немає в продажу взагалі. В тому єдиному магазині, де кореспонденту довелося побачити вологе прибирання, поручні мили звичайним засобом для миття скла, бо інших немає, кажуть продавці. В решті супермаркетів єдиними засобами прибирання і досі залишаються вода та ганчірки.
В аптеках антисептиків для прибирання теж немає. В одній з мереж магазинів побутової хімії, натомість, наполегливо пропонують вологі серветки і засоби для знезараження шкіри рук.
Найгірша ситуація з дотриманням маскового режиму. За словами водіїв, приватні перевізники не можуть закупити маски, бо їх ніде немає, тому працюють без масок. Та ж історія і в торгових точках міста – усі без масок.
В аптеках і магазинах міста ажіотажу немає. Маски і антисептики давно розкупили, тому "розхапувати" в аптеках просто нічого. Продавці одного із супермаркетів розповіли, що попит на продукти майже не збільшився, "стратегічні" товари останніх двох днів – макарони та сірники. Натомість, впав попит на м’ясо, бо ж, як кажуть старенькі бабусі, "від свиней можна заразитися коронавірусом".
Після обіду почала з’являтися інформація про скасування деяких масових заходів – дитячих конкурсів, святкових заходів до 8 березня тощо.
Нагадаємо, сьогодні, 4 березня, у Чернівцях з підозрою на коронавірус госпіталізували ще трьох людей.
Нагадаємо, 3 березня МОЗ офіційно підтвердив перший випадок коронавірусу в Україні.
Стан хворого чоловіка наразі задовільний, епідеміологи відпрацьовують контакти хворого.
Також у Рівному з підозрою на коронавірус госпіталізували студента-медика з Чернівців.
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