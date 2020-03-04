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04 березня 2020, 16:07 10

Коронавірус у Чернівцях: водії без масок, магазини не миють, засобів дезінфекції немає

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04 березня 2020, 16:07 10
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Чернівецька мерія ухвалила низку заходів з протидії розповсюдженню коронавірусу, але у більшості випадків заходи не виконуються: немає масок і дезінфікуючих засобів
Фото: molbuk.ua
Чернівецька мерія ухвалила низку заходів з протидії розповсюдженню коронавірусу, але у більшості випадків заходи не виконуються: немає масок і дезінфікуючих засобів

Про це передає із Чернівців кореспондент RegioNews.

Школи і дитсадки, магазини, аптеки і транспорт у місті працюють у штатному режимі. В школах зранку провели уроки про розповсюдження коронавірусу, щоб повідомити батькам про те, що хворих дітей до школи не пускатимуть.

3 березня ввечері та 4 березня зранку комунальники продезинфікували міський громадський транспорт.

Гірша ситуація з дезінфекцією місць масового скупчення – шкіл, садків, супермаркетів, офісних центрів. Рекомендованого для дезінфекції у школах "Мікросепту" та його аналогів немає в продажу взагалі. В тому єдиному магазині, де кореспонденту довелося побачити вологе прибирання, поручні мили звичайним засобом для миття скла, бо інших немає, кажуть продавці. В решті супермаркетів єдиними засобами прибирання і досі залишаються вода та ганчірки.

В аптеках антисептиків для прибирання теж немає. В одній з мереж магазинів побутової хімії, натомість, наполегливо пропонують вологі серветки і засоби для знезараження шкіри рук.

Найгірша ситуація з дотриманням маскового режиму. За словами водіїв, приватні перевізники не можуть закупити маски, бо їх ніде немає, тому працюють без масок. Та ж історія і в торгових точках міста – усі без масок.

В аптеках і магазинах міста ажіотажу немає. Маски і антисептики давно розкупили, тому "розхапувати" в аптеках просто нічого. Продавці одного із супермаркетів розповіли, що попит на продукти майже не збільшився, "стратегічні" товари останніх двох днів – макарони та сірники. Натомість, впав попит на м’ясо, бо ж, як кажуть старенькі бабусі, "від свиней можна заразитися коронавірусом".

Після обіду почала з’являтися інформація про скасування деяких масових заходів – дитячих конкурсів, святкових заходів до 8 березня тощо.

Нагадаємо, сьогодні, 4 березня, у Чернівцях з підозрою на коронавірус госпіталізували ще трьох людей.

Нагадаємо, 3 березня МОЗ офіційно підтвердив перший випадок коронавірусу в Україні.

Стан хворого чоловіка наразі задовільний, епідеміологи відпрацьовують контакти хворого.

Також у Рівному з підозрою на коронавірус госпіталізували студента-медика з Чернівців.


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