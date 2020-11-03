Міністр екології та природних ресурсів України захворів на COVID-19

Він перебуває на самоізоляції та продовжує працювати дистанційно

Він перебуває на самоізоляції та продовжує працювати дистанційно

Фото: із відкритих джерел

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський заявив, що отримав позитивні результати ПЛР-тесту на COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба міністерства, передає RegioNews.

Наразі лікуюся вдома... продовжую працювати онлайн. Усі робочі питання та процеси буду контролювати дистанційно. В Міністерстві, як і раніше, діють карантинні обмеження, спрямовані на запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19”, - повідомив Абрамовський.

Він додав, що більшість працівників міністерства упродовж тривалого часу працюють у дистанційному режимі, а в будівлі перебуває персонал, залучений до виконання критичних функцій.

Також здійснюється постійний температурний скринінг працівників, встановлено заборону перебування на робочих місцях без масок. Приміщення щоденно дезінфікуються. Крім того, робочі зустрічі та апаратні наради проводяться в онлайн режимі”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, голова парламентського комітету з нацбезпеки захворів COVID-19.