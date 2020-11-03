12:58  03 листопада
Марцінків знову очолить Івано-Франківськ
15:29  03 листопада
Встановлені результати виборів у 237 місцевих радах України - ЦВК
16:43  03 листопада
Незаконна легалізація іноземців: СБУ провела обшуки на митниці
UA | RU
UA | RU
03 листопада 2020, 17:01 8

Міністр екології та природних ресурсів України захворів на COVID-19

03 листопада 2020, 17:01 8
Читайте также на русском языке
Він перебуває на самоізоляції та продовжує працювати дистанційно
Він перебуває на самоізоляції та продовжує працювати дистанційно
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський заявив, що отримав позитивні результати ПЛР-тесту на COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба міністерства, передає RegioNews.

Наразі лікуюся вдома... продовжую працювати онлайн. Усі робочі питання та процеси буду контролювати дистанційно. В Міністерстві, як і раніше, діють карантинні обмеження, спрямовані на запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19”, - повідомив Абрамовський.

Він додав, що більшість працівників міністерства упродовж тривалого часу працюють у дистанційному режимі, а в будівлі перебуває персонал, залучений до виконання критичних функцій.

Також здійснюється постійний температурний скринінг працівників, встановлено заборону перебування на робочих місцях без масок. Приміщення щоденно дезінфікуються. Крім того, робочі зустрічі та апаратні наради проводяться в онлайн режимі”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, голова парламентського комітету з нацбезпеки захворів COVID-19.

коронавірус екологія міністр хвороба самоізоляція Роман Абрамовський
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
В Україні з понеділка можуть запровадити жорсткий карантин — ЗМІ
03 листопада 2020, 16:10
"Ми близькі до катастрофи": Степанов розповів про поширення коронавірусу в Україні
03 листопада 2020, 11:29
Голова парламентського комітету з нацбезпеки захворів COVID-19
03 листопада 2020, 11:17
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Труханов втрачає слухняну міськраду: з ким буде домовлятися мер
Вибори в Запоріжжі: чи вдасться меру Буряку дожити до кінця другого терміну і до чого тут Коломойський
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Віктор Таран
Роман Шрайк
Всі блоги »