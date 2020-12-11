Степанов заявив про провал з фінансуванням медицини

За словами міністра, на підвищення зарплат лікарям в наступному році грошей немає

За словами міністра, на підвищення зарплат лікарям в наступному році грошей немає

Фото: з відкритих джерел

Голова Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов розкритикував плани сформувати збалансований держбюджет на наступний рік, назвавши надання медичної допомоги пріоритетним напрямком.

Про це він розповів в ході брифінгу, повідомляє RegioNews.

Як приклад правильного підходу Степанов навів Польщу, яка "скасувала нострифікацію дипломів українських медиків і збільшила витрати на охорону здоров'я". Такий стан справ, на думку міністра, призведе до масового виїзду українських фахівців за кордон.

Степанов розкритикував плани сформувати збалансований держбюджет, назвавши надання медичної допомоги пріоритетним напрямком. За його словами, оплачуватися вона повинна відповідним чином: лікар зобов'язаний отримувати не менше 23 тис. гривень, медсестра - 17 тис. гривень, санітарка - 12 тис. гривень.

Він також поскаржився на те, що МОЗ має займатися невластивими функціями - шукати гроші на фінансування галузі.

Нагадаємо, раніше Степанов пояснив, чому не підтримав проєкт бюджету на 2021 рік.