Рада хоче скасувати карантин вихідного дня: вже зареєстровано постанову

Відповідну рекомендацію парламент надає Кабінету міністрів

Відповідну рекомендацію парламент надає Кабінету міністрів

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Про це заявила виконувачка обов'язків глави ВР Олена Кондратюк у ході засідання погоджувальної ради парламенту, пише RegioNews.

За її словами, Кабінет міністрів вдався до так званих неоднозначних рішень, які ставлять багатьох громадян у безвихідне становище.

"Саме тому була сьогодні зареєстрована теж під моїм керівництвом спеціальна постанова №4381 про рекомендацію скасувати карантин вихідного дня уряду", - сказала вона.

Нагадаємо, 11 листопада Кабінет міністрів схвалив рішення про введення жорсткого карантину вихідного дня в Україні з 14 листопада – з 00:00 суботи до 00:00 понеділка. Мер Івано-Франківська виступив проти карантину вихідного дня і назвав цей захід "половинчастим рішенням".

Міський голова Львова Андрій Садовий розкритикував рішення уряду щодо запровадження в Україні карантину вихідного дня та заявив, що Львів відмовляється його виконувати.

Мер Миколаєва Сєнкевич також виступив проти запровадження карантину вихідного дня. Мер Черкас Бондаренко також заявив, що не буде запроваджувати карантин вихідного дня.