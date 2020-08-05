13:20  05 серпня
Тернопіль не отримував медичні засоби, доставлені з Китаю - мер міста Надал
14:42  05 серпня
ДБР передало до суду справу Федини і Звіробій
14:55  05 серпня
Кабмін планує виділити 5,5 мільйона гривень на житло для переселенців
UA | RU
UA | RU
05 серпня 2020, 09:20 17

В Україні черговий антирекорд COVID-19, виявили 1271 нових заражень

05 серпня 2020, 09:20 17
Читайте также на русском языке
Попередній антирекорд був 30 липня, тоді зафіксували 1197 нових випадків
Попередній антирекорд був 30 липня, тоді зафіксували 1197 нових випадків
Фото: flickr
Читайте также
на русском языке

5 серпня в Україні виявили рекордну кількість заражених коронавірусом, за добу захворіла 1271 людина.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

Упродовж доби одужали 914 осіб, померли - 24. Лабораторні центри перевіряють 1653 нові підозри на COVID-19.

Найбільше нових випадків зафіксовано у Львівській області (156), в Харківській області (146), в Івано-Франківській області (127) і в Києві (150).

Всього від початку епідемії в Україні виявлено 75 490 випадків хвороби, померли 1788 громадян України, одужало - 41 527.

Статистика COVID-19 у регіонах України виглядає наступним чином:

Вінницька область — 2880 (+32)
Волинська область — 4064 (+56)
Дніпропетровська область — 1474 (+15)
Донецька область — 926 (+23)
Житомирська область — 2009 (+42)
Закарпатська область — 5462 (+78)
Запорізька область — 871 (+20)
Івано-Франківська область — 5168 (+127)
Кіровоградська область — 711 (0)
м. Київ — 8812 (+150)
Київська область — 3942 (+65)
Львівська область — 10223 (+156)
Луганська область — 135 (+5)
Миколаївська область — 658 (+10)
Одеська область — 3638 (+93)
Полтавська область — 472 (+6)
Рівненська область — 6442 (+87)
Сумська область — 570 (+10)
Тернопільська область — 3149 (+28)
Харківська область — 4239 (+146)
Херсонська область — 236 (+6)
Хмельницька область — 1232 (+32)
Чернівецька область — 6298 (+69)
Черкаська область — 959 (+4)
Чернігівська область — 920 (+11)

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Нагадаємо, вчора в Україні 1061 новий випадок COVID-19.

коронавірус Україна карантин МОЗ захворювання статистика Рекорд
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
На Херсонщині зможуть відкритися не всі дитячі табори - ОДА
05 серпня 2020, 08:29
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
04 серпня 2020, 22:00
МОЗ за майже півроку не придбало жодного апарату ШВЛ – "Голос"
04 серпня 2020, 19:13
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
31 липня 2020
День полтавського бабака
23 липня 2020
Чорне дЗе!ркало у Луцьку
Всі відео »
Голова Харківської ОДА про вибори: Володимир Зеленський захоплений процесом визначення кандидатів у мери
Обманні маневри та партизанська агітація. Як у Черкасах готуються до місцевих виборів
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »