В Україні черговий антирекорд COVID-19, виявили 1271 нових заражень
5 серпня в Україні виявили рекордну кількість заражених коронавірусом, за добу захворіла 1271 людина.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.
Упродовж доби одужали 914 осіб, померли - 24. Лабораторні центри перевіряють 1653 нові підозри на COVID-19.
Найбільше нових випадків зафіксовано у Львівській області (156), в Харківській області (146), в Івано-Франківській області (127) і в Києві (150).
Всього від початку епідемії в Україні виявлено 75 490 випадків хвороби, померли 1788 громадян України, одужало - 41 527.
Статистика COVID-19 у регіонах України виглядає наступним чином:
Вінницька область — 2880 (+32)
Волинська область — 4064 (+56)
Дніпропетровська область — 1474 (+15)
Донецька область — 926 (+23)
Житомирська область — 2009 (+42)
Закарпатська область — 5462 (+78)
Запорізька область — 871 (+20)
Івано-Франківська область — 5168 (+127)
Кіровоградська область — 711 (0)
м. Київ — 8812 (+150)
Київська область — 3942 (+65)
Львівська область — 10223 (+156)
Луганська область — 135 (+5)
Миколаївська область — 658 (+10)
Одеська область — 3638 (+93)
Полтавська область — 472 (+6)
Рівненська область — 6442 (+87)
Сумська область — 570 (+10)
Тернопільська область — 3149 (+28)
Харківська область — 4239 (+146)
Херсонська область — 236 (+6)
Хмельницька область — 1232 (+32)
Чернівецька область — 6298 (+69)
Черкаська область — 959 (+4)
Чернігівська область — 920 (+11)
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Нагадаємо, вчора в Україні 1061 новий випадок COVID-19.