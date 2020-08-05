В Україні черговий антирекорд COVID-19, виявили 1271 нових заражень

Попередній антирекорд був 30 липня, тоді зафіксували 1197 нових випадків

Попередній антирекорд був 30 липня, тоді зафіксували 1197 нових випадків

Фото: flickr

5 серпня в Україні виявили рекордну кількість заражених коронавірусом, за добу захворіла 1271 людина.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

Упродовж доби одужали 914 осіб, померли - 24. Лабораторні центри перевіряють 1653 нові підозри на COVID-19.

Найбільше нових випадків зафіксовано у Львівській області (156), в Харківській області (146), в Івано-Франківській області (127) і в Києві (150).

Всього від початку епідемії в Україні виявлено 75 490 випадків хвороби, померли 1788 громадян України, одужало - 41 527.

Статистика COVID-19 у регіонах України виглядає наступним чином:

Вінницька область — 2880 (+32)

Волинська область — 4064 (+56)

Дніпропетровська область — 1474 (+15)

Донецька область — 926 (+23)

Житомирська область — 2009 (+42)

Закарпатська область — 5462 (+78)

Запорізька область — 871 (+20)

Івано-Франківська область — 5168 (+127)

Кіровоградська область — 711 (0)

м. Київ — 8812 (+150)

Київська область — 3942 (+65)

Львівська область — 10223 (+156)

Луганська область — 135 (+5)

Миколаївська область — 658 (+10)

Одеська область — 3638 (+93)

Полтавська область — 472 (+6)

Рівненська область — 6442 (+87)

Сумська область — 570 (+10)

Тернопільська область — 3149 (+28)

Харківська область — 4239 (+146)

Херсонська область — 236 (+6)

Хмельницька область — 1232 (+32)

Чернівецька область — 6298 (+69)

Черкаська область — 959 (+4)

Чернігівська область — 920 (+11)

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Нагадаємо, вчора в Україні 1061 новий випадок COVID-19.