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13 жовтня 2020, 19:43 3

Кабмін заборонив закладам громадського харчування працювати вночі

13 жовтня 2020, 19:43 3
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Це не стосується здійснення адресної доставки замовлень
Це не стосується здійснення адресної доставки замовлень
Фото: flickr
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Кабінет Міністрів під час засідання у вівторок заборонив роботу закладів громадського харчування з 22:00 до 7:00, окрім доставки і замовлень на винос.

Про це повідомляє Урядовий портал, передає RegioNews.

Пропонується посилити протиепідемічні заходи на різних рівнях. Зокрема, пропонується впровадити обмеження на роботу ресторанів та інших закладів усередині не пізніше 22:00 у "зеленій", "жовтій" і "помаранчевій" зонах”, - сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Таким чином, робота закладів громадського харчування з 22:00 до 7:00 без організації дозвілля буде заборонена, крім діяльності з надання послуг громадського харчування зі здійсненням адресної доставки та замовлень навинос.

Нагадаємо, кількість учасників масових заходів буде обмежена - Шмигаль. У "зеленій зоні" на масових заходах зможуть перебувати не більше 50 осіб.

коронавірус Кабмін карантин доставка заборона ресторан
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