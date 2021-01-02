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02 січня 2021, 10:25 136

У перший день нового року зафіксовано 5 038 випадків COVID-19

02 січня 2021, 10:25 136
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В Україні різко знизилась кількість смертей та одужань від коронавірусу
Фото: flickr
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Упродовж минулої доби, 1 січня, в Україні було зафіксовано 5 038 нових випадків COVID-19.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я, передає RegioNews.

Зокрема, захворіли 182 дитини та 131 медпрацівників, при цьому 51 людина померла і 2 606 осіб одужало. Про кількість госпіталізованих у МОЗ не повідомляють.

Найбільше нових випадків захворювання 1 січня підтвердили у Львівській області – 434, у Київській області - 407 випадків, 391 – у Миколаївській, 378 – у Житомирській і 361 – у Сумській. У Києві зафіксували 293 випадки COVID-19.

За добу було здійснено 17 930 тестувань, зокрема методом ПЛР – 14 975, методом ІФА – 2 955.

Нагадаємо, учотирьох регіонах України за минулу добу не виявлено жодної смерті від COVID-19.

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