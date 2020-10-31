Мер Ужгорода просить МОЗ переглянути карантинні обмеження в місті

Ужгород потрапив у "червону” зону поширення коронавірусу

Ужгород потрапив у "червону” зону поширення коронавірусу

Фото: Facebook

Міський голова Ужгорода Богдан Андріїв звернувся із листом до Міністра охорони здоров'я Максима Степанова, а також до голови Закарпатської ОДА Олексія Петрова з проханням переглянути обмеження, які діють в місті.

Про це він повідомив у Facebook, передає RegioNews.

За словами міського голови, дане звернення пов'язане із соціальною напругою, яка виникла після потрапляння Ужгорода у "червону" зону карантину.

Андріїв також повідомив, що у зв’язку із "червоною” зоною буде збирати у понеділок, 2 листопада, позачергову сесію Ужгородської міської ради.

На порядку денному одне питання – про забезпечення конституційних прав жителів Ужгородської міської територіальної громади”, - написав мер.

Нагадаємо, влада "червоного" Ужгорода відмовилась зупиняти транспорт і закривати школи й садки.

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