10:30  31 жовтня
В Україні новий антирекорд COVID-19: за добу 8752 нових випадків
16:45  31 жовтня
Людей без масок за новим законом штрафуватимуть зразу на місці - Ляшко
18:07  31 жовтня
Бойовики обстріляли українські позиції біля Зайцевого - штаб ООС
UA | RU
UA | RU
31 жовтня 2020, 17:07 174

Мер Ужгорода просить МОЗ переглянути карантинні обмеження в місті

31 жовтня 2020, 17:07 174
Читайте также на русском языке
Ужгород потрапив у "червону” зону поширення коронавірусу
Ужгород потрапив у "червону” зону поширення коронавірусу
Фото: Facebook
Читайте также
на русском языке

Міський голова Ужгорода Богдан Андріїв звернувся із листом до Міністра охорони здоров'я Максима Степанова, а також до голови Закарпатської ОДА Олексія Петрова з проханням переглянути обмеження, які діють в місті.

Про це він повідомив у Facebook, передає RegioNews.

За словами міського голови, дане звернення пов'язане із соціальною напругою, яка виникла після потрапляння Ужгорода у "червону" зону карантину.

Андріїв також повідомив, що у зв’язку із "червоною” зоною буде збирати у понеділок, 2 листопада, позачергову сесію Ужгородської міської ради.

На порядку денному одне питання – про забезпечення конституційних прав жителів Ужгородської міської територіальної громади”, - написав мер.

Нагадаємо, влада "червоного" Ужгорода відмовилась зупиняти транспорт і закривати школи й садки.

Читайте також: Андріїв Богдан. Міський голова Ужгорода. Досьє

карантин Ужгород МОЗ горсовет Богдан Андріїв червона зона
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Людей без масок за новим законом штрафуватимуть зразу на місці - Ляшко
31 жовтня 2020, 16:45
В Україні пацієнтами із COVID-19 зайняті 67,2% лікарняних ліжок, - МОЗ
31 жовтня 2020, 14:53
Раду просять запровадити штрафи за відсутність масок: що відомо
31 жовтня 2020, 11:43
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Вибори в Запоріжжі: чи вдасться меру Буряку дожити до кінця другого терміну і до чого тут Коломойський
Проліт глав ОДА повз мерські крісла. Чому програли Кучер, Борзов та Коваль
Всі публікації »
Роман Шрайк
Володимир Фесенко
Віктор Небоженко
Всі блоги »