Шмигаль наказав місцевій владі надавати пропозиції щодо розгортання мобільних госпіталів

Прем’єр закликав голів обласних державних адміністрацій переходити від спостережного контролю до активних дій

Прем’єр закликав голів обласних державних адміністрацій переходити від спостережного контролю до активних дій

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Про це він повідомив під час селекторної наради з керівниками областей щодо поширення COVID-19 в Україні, передає RegioNews з посиланням на урядовий портал.

Шмигаль зазначив, що за розрахунками РНБО, у найближчі тижні можливе суттєве зростання захворюваності на COVID-19 у Львівській області. Прем’єр закликав голів обласних державних адміністрацій переходити від спостережного контролю до активних дій.

"Треба вже ухвалювати рішення про перепрофілювання лікарень. Надавайте пропозиції про розгортання мобільних госпіталів та прорахунки, наскільки можливо розширити ліжковий фонд. Усім вже прийшла субвенція, і до кінця місяця 80% ліжкомісць мають бути забезпечені подачею кисню", - сказав глава уряду.

Крім того, він доручив головам Одеської, Харківської, Донецької, Львівської ОДА та Київської міськадміністрацій проводити на регулярній основі засідання комісій ТЕБ та НС спільно з органами місцевого самоврядування.

Нагадаємо, раніше стало відомо, в яких регіонах найбільше заповнені лікарняні ліжка.