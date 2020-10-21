13:59  21 жовтня
Місцеві вибори: МВС перейшло на посилений режим роботи
15:59  21 жовтня
Перенесення другого туру виборів залишить міста без легітимної влади — КВУ
13:34  21 жовтня
У будинку в центрі Харкова стався вибух, є постраждалі
UA | RU
UA | RU
21 жовтня 2020, 14:27 6

Шмигаль наказав місцевій владі надавати пропозиції щодо розгортання мобільних госпіталів

21 жовтня 2020, 14:27 6
Читайте также на русском языке
Прем’єр закликав голів обласних державних адміністрацій переходити від спостережного контролю до активних дій
Прем’єр закликав голів обласних державних адміністрацій переходити від спостережного контролю до активних дій
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав регіони надавати пропозиції про розгортання мобільних госпіталів та розширення ліжкового фонду.

Про це він повідомив під час селекторної наради з керівниками областей щодо поширення COVID-19 в Україні, передає RegioNews з посиланням на урядовий портал.

Шмигаль зазначив, що за розрахунками РНБО, у найближчі тижні можливе суттєве зростання захворюваності на COVID-19 у Львівській області. Прем’єр закликав голів обласних державних адміністрацій переходити від спостережного контролю до активних дій.

"Треба вже ухвалювати рішення про перепрофілювання лікарень. Надавайте пропозиції про розгортання мобільних госпіталів та прорахунки, наскільки можливо розширити ліжковий фонд. Усім вже прийшла субвенція, і до кінця місяця 80% ліжкомісць мають бути забезпечені подачею кисню", - сказав глава уряду.

Крім того, він доручив головам Одеської, Харківської, Донецької, Львівської ОДА та Київської міськадміністрацій проводити на регулярній основі засідання комісій ТЕБ та НС спільно з органами місцевого самоврядування.

Нагадаємо, раніше стало відомо, в яких регіонах найбільше заповнені лікарняні ліжка.

Кабмін влада прем'єр лікарні уряд
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Запорізька облрада: чи зможуть молоді та "зелені" витіснити з політичної арени місцевих старожилів
За красивою обгорткою: чому Сухомлин не вирішує мегапроблеми Житомира із транспортом та водопостачанням
Всі публікації »
Кирило Сазонов
Олександр Костенко
Віктор Таран
Всі блоги »