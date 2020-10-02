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02 жовтня 2020, 10:55 3

У Дніпрі з клініки, де тестують на коронавірус, стався витік даних

02 жовтня 2020, 10:55 3
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Витік виявив Національний координаційний центр кібербезпеки при РНБО
Витік виявив Національний координаційний центр кібербезпеки при РНБО
Рixabay
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В одній з найбільших приватних клінік Дніпра зафіксували витік інформації, що пов'язана з результатами проведення ПЛР-тестів на коронавірус. У вільний доступ потрапили десятки тисяч записів про пацієнтів.

Про це передає Regionews із посиланням на пресслужбу Ради національної безпеки і оборони.

Відповідний витік інформації виявив Національний координаційний центр кібербезпеки при РНБО.

Витік стався в результаті помилок конфігурації в інформаційних системах і базах даних клініки. При цьому у відкритому доступі опинилися персональні дані працівників і клієнтів клініки: ПІБ, дати народження, адреси проживання, телефони, e-mail, діагнози, дані медичної карти (що становлять медичну таємницю), включаючи результати аналізів, діагнози, інформація про захворювання, результати проведення ПЛР-тестів, списки хворих COVID-19.

"Вільний доступ до баз даних надавав можливість не тільки викрадення персональної інформації, але і несанкціонованого внесення змін, включаючи модифікацію призначень ліків, результатів аналізів і обстежень, редагування записів в протоколі "Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)", - додали в РНБО.

Нагадаємо, кількість нових хворих коронавірусом наближається до 5 тисяч за добу.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).

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