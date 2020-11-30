Із квітня в Україні звільнилися понад 5 тисяч лікарів – НСЗУ

При цьому на їх місце залучили лише тисячу нових спеціалістів

При цьому на їх місце залучили лише тисячу нових спеціалістів

Фото: flickr

Починаючи з квітня 2020 року в Україні звільнилося понад п’ять тисяч лікарів вторинної ланки.

Про це під час брифінгу 30 листопада повідомили в Національній службі здоров’я України, передає RegioNews.

Система зареєструвала понад тисячу нових фахівців. Трансформація системи виявила прогалини на медичному ринку праці і створила попит на нові спеціальності", – йдеться в повідомленні.

За даними відомства, з 1 квітня також змінився принцип фінансування для закладів спеціалізованої медичної допомоги.

Лікарні уклали договори з НСЗУ і почали працювати за Програмою медичних гарантій. Тобто отримувати гроші за послугу, яку надали пацієнту, а не просто за наявність ліжок. Відповідно, для закладу з’явилася мотивація бути привабливим для пацієнта, щоб надавати більше послуг, бо за пацієнтом приходять гроші", – розповіли в НСЗУ.

Нагадаємо, держбюджету на 2021 рік не вистачить на вакцинацію і лікування хворих COVID-19 - НСЗУ.