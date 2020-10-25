В Україні за добу виявили понад 6 тисяч нових хворих COVID-19

Найбільше нових випадків виявили у Харківській та Житомирській областях

Найбільше нових випадків виявили у Харківській та Житомирській областях

Фото: з відкритих джерел

В Україні за минулу добу COVID-19 виявили у 6088 осіб, зафіксовано 102 летальних випадки, 1753 пацієнта одужали.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

Найбільше випадків захворювання зафіксовано у Харківській області - 660, а також у Житомирській області - 440, у Хмельницькій області - 437, у Львівській області - 405 чоловік.

У Києві за минулу добу зафіксували 359 випадків зараження.

З початку пандемії в Україні COVID-19 захворіло 343 498 осіб, з них 141 508 одужали, летальних випадків - 6391.

Нагадаємо, 23 жовтня в Україні підтвердили 7014 нових випадків коронавірусної хвороби.

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