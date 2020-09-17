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17 вересня 2020, 10:24 1

У МОЗ пояснили, як голосувати на місцевих виборах хворим на коронавірус

17 вересня 2020, 10:24 1
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Громадянин має звернутись до територіальної виборчої комісії
Громадянин має звернутись до територіальної виборчої комісії
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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, як будуть голосувати на місцевих виборах люди, яким підтвердили коронавірус.

Про це він заявив на брифінгу, передає RegioNews.

Степанов зазначив, що віддати свій голос на виборах - це конституційне право людини.

"Якщо людина з COVID-19, вона повинна відповідно звернутись до територіальної виборчої комісії, якщо не зраджує пам'ять, то до 20:00 останньої п'ятниці в переддень голосування і залишити свою заяву, що вона може проголосувати вдома в зв'язку з хворобою", - розповів він.

Після цього в день голосування до людини додому має приїхати комісія, щоб вона могла проголосувати.

Нагадаємо, раніше у ЦВК розповіли, як буде відбуватися голосування на виборах.

коронавірус вибори Україна голосування Місцеві вибори
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