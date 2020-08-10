У закритій на карантин лікарні Херсона на COVID-19 захворіли 16 медпрацівників

В міській лікарні Лучанського зафіксовано 26 випадків коронавірусу (у медиків, пацієнтів та контактних осіб)

В міській лікарні Лучанського зафіксовано 26 випадків коронавірусу (у медиків, пацієнтів та контактних осіб)

Фото: з відкритих джерел

Голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв повідомив, що в міській лікарні імені Лучанського, що була закрита на карантин, захворіли 16 медпрацівників.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Укрінформ.

За минулий тиждень в області було зафіксовано 39 нових лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. На жаль, з них 16 медичних працівників міської лікарні імені Лучанського", - зазначив Гусєв.

Відмічається, що за останній тиждень сталося два летальних випадки.

Два останні летальні випадки в області хворих з коронавірусом пов’язані саме зі спалахом COVID-19 у міській лікарні імені Лучанського", - розповів начальник обласного штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації Юрій Ромаскевич.

Він розповів, що 75- річний херсонець, який помер вночі в обласній інфекційній лікарні - з онкозахворюванням, також, як і хворий з пневмонією, який помер 6 серпня, був до цього пацієнтом реанімаційного відділення міської лікарні, де стався спалах коронавірусу.

Нагадаємо, карантин для приїжджих людей з ОРДЛО збережуть, оскільки в Україні не знають, яка ситуація з коронавірусом в окупованих районах.

В Україні за добу зафіксовано більше тисячі нових випадків коронавірусу.