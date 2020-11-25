Стало відомо, скільки у Києві склали адмінпротоколів за порушення карантину

Було порушено 14 кримінальних справ

Було порушено 14 кримінальних справ

Фото з відкритих джерел

У Києві правоохоронці склали 5926 адміністративних протоколів за порушення карантину. Також було порушено 14 кримінальних справ.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Національної поліції.

Щодня до перевірок дотримання карантинних вимог залучається близько тисячі правоохоронців.

"Всього з початку карантину поліцейські Києва склали 5926 адміністративних протоколів і почали 14 кримінальних проваджень. Якщо проаналізувати ці статистичні дані, то можу говорити, що порушень фіксується менше, ніж, наприклад, в березні або квітні", - зазначив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Він додав, що зафіксовано чимало фактів, коли представники одних і тих же закладів систематично нехтують карантинними вимогами, а також звинувачують правоохоронців у перевищенні службових повноважень.

Нагадаємо, раніше стало відомо, скільки столичних шкіл і дитсадків закрили на карантин.