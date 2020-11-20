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20 листопада 2020, 13:12 8

Карантин вихідного дня використовують як тему для агітації перед другим туром виборів мерів - КВУ

20 листопада 2020, 13:12 8
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Позитивно про рішення уряду ніхто не озивається
Позитивно про рішення уряду ніхто не озивається
Фото: з відкритих джерел
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Перед другим туром голосування більшість кандидатів у мери використовують питання карантину вихідного дня як тему для агітації та залучення прибічників під час голосування.

Як передає RegioNews, про це повідомили в Комітеті виборців України на пресконференції в "Інтерфакс-Україна".

За підсумками спостереження КВУ, тема номер один на вибори зараз – це карантин вихідного дня. Тобто не питання доріг, каналізацій, господарств, ліфтів - того, чим реально повинна займатися місцева влада. Ні, карантин вихідного дня. Про це говорить абсолютна більшість кандидатів", - сказав аналітик КВУ Денис Рибачок.

"Ми не знайшли жодної згадки про те, де б кандидати говорили про це позитивно, про рішення уряду. Всі говорять в негативі та на цьому будують свою агітаційну кампанію", - зазначив аналітик.

За його словами, це свідчить, в першу чергу, про малозмістовну кампанію.

Чому кандидатам вигідно говорити на цю тему? В першу чергу це спосіб мобілізувати свою підтримку і в цілому отримати додаткові електоральні бали серед підприємців малого бізнесу", - пояснив він.

Рибачок зазначив, що фактично Кабінет міністрів зробив своєрідний подарунок для кандидатів перед другим туром і дозволив їм говорити про коронавірус і карантин, а не про те, що вони планують робити наступні 5 років.

Нагадаємо, в неділю, 22 листопада, відбудеться другий тур виборів міського голови в 11 містах України.

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