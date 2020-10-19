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19 жовтня 2020, 17:12 8

"COVID-госпіталі" можуть обладнати в Одесі, Києві та на Донеччині

19 жовтня 2020, 17:12 8
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Влада очікує на значну кількість важких хворих COVID-19
Фото: flickr
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Для забезпечення киснем ліжок в опорних лікарнях, де приймають хворих на COVID-19, в регіони було перераховано 571 мільйон гривень субвенції.

Про це доповіли представники Кабінету міністрів на селекторній нараді під головуванням президента Володимира Зеленського, передає RegioNews.

Також Уряд працює над розгортанням ліжок у немедичних закладах у Києві, Одесі та на Донеччині.

Представники Уряду повідомили, що додатково було проведено інвентаризацію ліжок інститутів Національної академії медичних наук та лікарень "Укрзалізниці”.

Міністерство охорони здоров’я розглядає ці ліжка для використання в невідкладних ситуаціях.

Цього місяця Національна служба здоров’я України законтрактувала додатково 23 лікарні. За умови зростання кількості хворих ми маємо бути впевнені, що є достатньо ліжок, забезпечених киснем, у лікарнях”, – сказав президент.

Нагадаємо, МОЗ почав готувати тимчасові госпіталі для хворих на COVID-19.

Одеса Київ Офіс президента ушпиталення Донецька область Нарада
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