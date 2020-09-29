Петро Порошенко захворів коронавірусом

Про це Петро Порошенко написав у соцмережах, повідомляє RegioNews.

Невчасно. Дуже шкодую, що змушений зробити перерву в поїздках по регіонах.

За шість останніх років звик переносити хворобу на ногах. Але ця підступніше. Значно підступніше. Тому з сьогоднішнього дня лікуюся вдома.

Сподіваюся на швидке одужання і закликаю всіх українців берегти себе!" - написав Порошенко.