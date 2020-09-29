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29 вересня 2020, 19:26 7

Петро Порошенко захворів коронавірусом

29 вересня 2020, 19:26 7
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Він лікується вдома на самоізоляції
Він лікується вдома на самоізоляції
Фото: Петро Порошенко Facebook
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П'ятий президент України Петро Порошенко захворів COVID-19

Про це Петро Порошенко написав у соцмережах, повідомляє RegioNews.

Невчасно. Дуже шкодую, що змушений зробити перерву в поїздках по регіонах.

За шість останніх років звик переносити хворобу на ногах. Але ця підступніше. Значно підступніше. Тому з сьогоднішнього дня лікуюся вдома.

Сподіваюся на швидке одужання і закликаю всіх українців берегти себе!" - написав Порошенко.

Отримав позитивний тест на Covid. Невчасно. Дуже шкодую, що змушений зробити перерву в поїздках регіонами. За шість...

Опубліковано Петром Порошенком Вівторок, 29 вересня 2020 р.

Нагадаємо, глава партії "Голос" нардеп Рудик заразилася коронавірусом.

Петро Порошенко коронавірус COVID-19 хворі президент
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