Українці вимагають від президента скасувати карантин вихідного дня: з'явилася петиція

Автор петиції вважає, що введення такого карантину не вплине на динаміку поширення коронавірусу

Автор петиції вважає, що введення такого карантину не вплине на динаміку поширення коронавірусу

Офіс президента

На сайті президента Володимира Зеленського зареєстровано петицію з вимогою до глави держави скасувати посилений карантин вихідного дня

Петицію зареєстровано на сайті президента і вона вже зібрала понад 8 тисяч підписів, пише RegioNews.

Так, її автор Катерина Єгорова вважає, що введення такого карантину не вплине на динаміку поширення коронавірусу і матиме катастрофічні наслідки для економічного та культурного життя суспільства.

"Карантин вихідного дня спричинить повну втрату прибутків, призведе бізнес до нерентабельності і закриття. Крім того, він буде означати масове звільнення десятків тисяч працівників, в тому числі серед незахищених верств населення, жінок і молоді", — пише вона.

Також в тексті просять скасувати "в Києві і інших містах, центрах України, заборону на здійснення підприємницької діяльності як в цілому, так і з обмеженнями часу".

Крім того, владу закликають діяти в рамках Конституції і радитися з суспільством перед введенням будь-яких обмежень.

Нагадаємо, 11 листопада Кабінет міністрів схвалив рішення про введення жорсткого карантину вихідного дня в Україні з 14 листопада – з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.