Українці вимагають від президента скасувати карантин вихідного дня: з'явилася петиція
На сайті президента Володимира Зеленського зареєстровано петицію з вимогою до глави держави скасувати посилений карантин вихідного дня
Петицію зареєстровано на сайті президента і вона вже зібрала понад 8 тисяч підписів, пише RegioNews.
Так, її автор Катерина Єгорова вважає, що введення такого карантину не вплине на динаміку поширення коронавірусу і матиме катастрофічні наслідки для економічного та культурного життя суспільства.
"Карантин вихідного дня спричинить повну втрату прибутків, призведе бізнес до нерентабельності і закриття. Крім того, він буде означати масове звільнення десятків тисяч працівників, в тому числі серед незахищених верств населення, жінок і молоді", — пише вона.
Також в тексті просять скасувати "в Києві і інших містах, центрах України, заборону на здійснення підприємницької діяльності як в цілому, так і з обмеженнями часу".
Крім того, владу закликають діяти в рамках Конституції і радитися з суспільством перед введенням будь-яких обмежень.
Нагадаємо, 11 листопада Кабінет міністрів схвалив рішення про введення жорсткого карантину вихідного дня в Україні з 14 листопада – з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.