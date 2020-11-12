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12 листопада 2020, 16:27 77

Українці вимагають від президента скасувати карантин вихідного дня: з'явилася петиція

12 листопада 2020, 16:27 77
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Автор петиції вважає, що введення такого карантину не вплине на динаміку поширення коронавірусу
Автор петиції вважає, що введення такого карантину не вплине на динаміку поширення коронавірусу
Офіс президента
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На сайті президента Володимира Зеленського зареєстровано петицію з вимогою до глави держави скасувати посилений карантин вихідного дня

Петицію зареєстровано на сайті президента і вона вже зібрала понад 8 тисяч підписів, пише RegioNews.

Так, її автор Катерина Єгорова вважає, що введення такого карантину не вплине на динаміку поширення коронавірусу і матиме катастрофічні наслідки для економічного та культурного життя суспільства.

"Карантин вихідного дня спричинить повну втрату прибутків, призведе бізнес до нерентабельності і закриття. Крім того, він буде означати масове звільнення десятків тисяч працівників, в тому числі серед незахищених верств населення, жінок і молоді", — пише вона.

Також в тексті просять скасувати "в Києві і інших містах, центрах України, заборону на здійснення підприємницької діяльності як в цілому, так і з обмеженнями часу".

Крім того, владу закликають діяти в рамках Конституції і радитися з суспільством перед введенням будь-яких обмежень.

Нагадаємо, 11 листопада Кабінет міністрів схвалив рішення про введення жорсткого карантину вихідного дня в Україні з 14 листопада – з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

Україна карантин Офіс президента петиції президент
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