Ситуація жахлива: Степанов без попередження відвідав лікарні на Житомирщині

Серед виявлених проблем - відсутність засобів індивідуального захисту

Серед виявлених проблем - відсутність засобів індивідуального захисту

Фото: з відкритих джерел

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов без попередження перевірив три лікарні на Житомирщині - дві міські та одну обласну. Внаслідок такої інспекції він виявив низку порушень.

Як передає RegioNews, про результати своєї інспекції він написав у Facebook.

Перевірив без попередження медзаклади Житомирщини. Відвідав міську лікарню міста Житомир № 1, міську лікарню № 2 ім. В.П.Павлусенка та обласну клінічну лікарню ім. О.Ф.Гербачевського. Усі ці медичні заклади наразі приймають пацієнтів із COVID-19", - почав міністр.

За інформацією міністра, з інфекційним контролем у Житомирській обласній лікарні - "ситуація жахлива, адже його немає".

"Крім того, як мені стало відомо після розмови з лікарями, вони не мають повного доступу до засобів індивідуального захисту, якими заклад забезпечено повністю", - написав очільник МОЗ. Він також додав, що виявив суттєві проблеми з подачею адекватної статистики по кисневих точках. "Подано було 117, в реальності ж - 66", - пояснив він.

Окрім того, міністр виявив також і інше порушення - виявилося, що в статистику потрапляють начебто "вільні" кисневі точки, однак вони розташовані у відділеннях, які не відведені під лікування COVID-19 (наприклад, реанімаційних, де лікуються хворі з інфарктами або інсультами). "Це неприпустимо, адже вони не можуть бути використані під COVID-19. Вже доручив розібратися із цим", - написав Степанов.

Степанов пообіцяв, що відтепер інспекції по медичним закладам будуть регулярними.

Нагадаємо, на Львівщині під ШВЛ померли двоє пацієнтів через відсутність електрики в лікарні. Ситуацію зі смертю пацієнтів на ШВЛ у Львівській області буде розслідувати спеціальна комісія Міністерства охорони здоров’я.