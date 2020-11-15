У Київській області задокументували 85 порушень карантину вихідного дня

Найбільше порушень зафіксовано у великих мережевих магазинах

Найбільше порушень зафіксовано у великих мережевих магазинах

Фото: Нацполіція України

Про це пише RegioNews з посиланням на ГУ Нацполіції Київської області.

На території області працювало 55 рейдових груп. Під час перевірки дотримання карантинних заходів працівники поліції задокументували 85 правопорушень.

Найбільше порушень зафіксовано серед великих мережевих магазинів – 11 фактів.

10 порушень виявлено серед власників закладів харчування, кав’ярень та ресторанів, які приймали відвідувачів.

8 порушень виявлено у громадському транспорті. Тут були порушення щодо надмірної кількості пасажирів у салоні та недотримання маскового режиму.

Не припинили свою діяльність власники салонів краси та перукарень. Упродовж дня таких порушень працівники поліції задокументували 5 випадків.

За всіма виявленими фактами склали адміністративні протоколи за ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративне правопорушення. Стаття передбачає накладення штрафу від 17 до 34 тисячі грн для фізичних осіб і від 34 до 170 тисяч грн — для посадовців.

Усі адмінматеріали будуть скеровані до суду для прийняття рішення.

Поліцейські Київщини за першу добу "карантину вихідного дня" задокументували 85 порушень Упродовж суботи, 14... Posted by Поліція Київської області on Saturday, November 14, 2020

Нагадаємо, під час рейдів з перевірки дотримання правил карантину вихідного дня у Києві склали адміністративні протоколи на адміністрацію двох ресторанів та відкрили кримінальне провадження проти одного зі столичних спорткомплексів.