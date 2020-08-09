Виконувач обов`язків мера Луцька захворів на COVID-19

Секретар Луцькради Григорій Пустовіт повідомив, що перебуває на самоізоляції

Секретар Луцькради Григорій Пустовіт повідомив, що перебуває на самоізоляції

Фото: Волинські новини

Він наголосив, що незважаючи на хворобу далі категорично проти внесення Луцьку до «червоної» карантинної зони.

Про це сам Григорій Пустовіт написав на своїй сторінці у Facebook, інформує Regionews.

Так сталося, що і мене не оминув COVID-19. Де це відбулось і коли це сталось, мені достеменно невідомо, однак, допускаю що найбільш ймовірно, що я інфікувався під час пікетування міськради підприємцями з Центрального ринку. Разом з тим нікого не хочу звинувачувати. Раз захворів, винен сам. Думаю, що відтепер працівники міськради зрозуміють чому я жорстко вимагав від них дотримання масочного режиму та інших обмежувальних карантинних заходів і сам у першу чергу їх дотримувався”, - розповів Пустовіт.

Секретар Луцької міської ради повідомив також, що ще з неділі 2 серпня перебуває на самоізоляції.

Також Григорій Пустовіт попросив політичних опонентів не зловживати фактом його хвороби і не пов’язувати її з позицією міста щодо посилення карантинних заходів. Він наголосив, що незважаючи на хворобу далі категорично проти внесення Луцьку до "червоної" карантинної зони.

Прошу політичних опонентів не зловживати фактом моєї хвороби і не пов’язувати її з позицією міста щодо посилення карантинних заходів. Я, до прикладу, протягом останніх трьох тижнів громадським транспортом не користувався, який комусь так хотілося зупинити. Не дивлячись на те, що я захворів на COVID-19, я продовжую як і раніше виступати рішуче проти спроби необґрунтованого та безпідставного внесення нашого міста Луцьк до "червоної" зони епідемічної небезпеки, і як наслідок можливого створення суттєвих проблем і незручностей для лучан", - наголосив Пустовіт.

Шановні лучани! Робота публічної особи в період карантину передбачає певний ризик. Звичайно, всі повинні... Опубліковано Григорієм Пустовітом Неділя, 9 серпня 2020 р.

Нагадаємо, 3 серпня Луцьк відмовився посилювати карантин потрапивши до "червоної зони".