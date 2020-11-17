Прем'єр озвучив нову умову для введення повного локлауну
В Україні можуть ввести повний локдаун при одній умові. Це відбудеться в тому випадку, якщо карантин вихідного дня не покаже результатів, тобто кількість інфікованих не буде зменшуватися.
Про це заявив прем'єр-міністр країни Денис Шмигаль на засіданні уряду 17 листопада, пише RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".
Міністр згадав, що епідеміологи прогнозують, що через три тижні в Україні може бути 20 тис. хворих на добу, що може призвести до повного локдауну.
"Локдаун треба буде вводити на три тижні... Це зробила більшість країн Європи", - сказав він.
Водночас, за словами прем'єр-міністра, рішення про повний локдаун не будуть приймати в Україні до тих пір, поки не буде альтернативи.
Нагадаємо, раніше у Раді назвали умову введення в країні повного локдауну.