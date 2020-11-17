Прем'єр озвучив нову умову для введення повного локлауну

Епідеміологи прогнозують, що через три тижні в Україні може бути 20 тисяч хворих на добу

Епідеміологи прогнозують, що через три тижні в Україні може бути 20 тисяч хворих на добу

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В Україні можуть ввести повний локдаун при одній умові. Це відбудеться в тому випадку, якщо карантин вихідного дня не покаже результатів, тобто кількість інфікованих не буде зменшуватися.

Про це заявив прем'єр-міністр країни Денис Шмигаль на засіданні уряду 17 листопада, пише RegioNews з посиланням на "РБК-Україна". Міністр згадав, що епідеміологи прогнозують, що через три тижні в Україні може бути 20 тис. хворих на добу, що може призвести до повного локдауну. "Локдаун треба буде вводити на три тижні... Це зробила більшість країн Європи", - сказав він. Водночас, за словами прем'єр-міністра, рішення про повний локдаун не будуть приймати в Україні до тих пір, поки не буде альтернативи. Нагадаємо, раніше у Раді назвали умову введення в країні повного локдауну.

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