Коронавірус в Україні не спадає: за добу виявили 2430 нових випадків
За минулу добу померла рекордна кількість людей - 54, а 859 пацієнтів одужали
За минулу добу померла рекордна кількість людей - 54, а 859 пацієнтів одужали
В Україні з початку пандемії захворіло 128 228 осіб, з них одужали 58 817 осіб та 2710 померли.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.
Найбільше заражень за 2 вересня зафіксовано в Києві - 280, у Тернопільській області - 242, в Івано-Франківській області - 163, Чернівецькій області - 137, в Одеській області - 116.
Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:
- Вінницька область — 4149 випадків;
- Волинська область — 5662 випадки;
- Дніпропетровська область — 2518 випадків;
- Донецька область — 1549 випадків;
- Житомирська область — 3471 випадок;
- Закарпатська область — 7788 випадків;
- Запорізька область — 1708 випадків;
- Івано-Франківська область — 9685 випадків;
- Кіровоградська область — 833 випадки;
- м. Київ — 14158 випадків;
- Київська область — 5931 випадок;
- Львівська область — 15116 випадків;
- Луганська область — 373 випадки;
- Миколаївська область — 1372 випадки;
- Одеська область — 7813 випадків;
- Полтавська область — 855 випадків;
- Рівненська область — 9476 випадків;
- Сумська область — 1629 випадків;
- Тернопільська область — 6637 випадків;
- Харківська область — 9941 випадок;
- Херсонська область — 435 випадків;
- Хмельницька область — 2740 випадків;
- Чернівецька область — 10624 випадки;
- Черкаська область — 1670 випадків;
- Чернігівська область — 2050 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Раніше повідомлялося, що в Україні за 2 вересня виявили 2 495 випадків захворювання COVID-19.
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