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Коронавірус в Україні не спадає: за добу виявили 2430 нових випадків
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03 вересня 2020, 09:44 5

Коронавірус в Україні не спадає: за добу виявили 2430 нових випадків

03 вересня 2020, 09:44 5
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За минулу добу померла рекордна кількість людей - 54, а 859 пацієнтів одужали
За минулу добу померла рекордна кількість людей - 54, а 859 пацієнтів одужали
Фото: з відкритих джерел
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В Україні з початку пандемії захворіло 128 228 осіб, з них одужали 58 817 осіб та 2710 померли.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

Найбільше заражень за 2 вересня зафіксовано в Києві - 280, у Тернопільській області - 242, в Івано-Франківській області - 163, Чернівецькій області - 137, в Одеській області - 116.

Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:

  • Вінницька область — 4149 випадків;
  • Волинська область — 5662 випадки;
  • Дніпропетровська область — 2518 випадків;
  • Донецька область — 1549 випадків;
  • Житомирська область — 3471 випадок;
  • Закарпатська область — 7788 випадків;
  • Запорізька область — 1708 випадків;
  • Івано-Франківська область — 9685 випадків;
  • Кіровоградська область — 833 випадки;
  • м. Київ — 14158 випадків;
  • Київська область — 5931 випадок;
  • Львівська область — 15116 випадків;
  • Луганська область — 373 випадки;
  • Миколаївська область — 1372 випадки;
  • Одеська область — 7813 випадків;
  • Полтавська область — 855 випадків;
  • Рівненська область — 9476 випадків;
  • Сумська область — 1629 випадків;
  • Тернопільська область — 6637 випадків;
  • Харківська область — 9941 випадок;
  • Херсонська область — 435 випадків;
  • Хмельницька область — 2740 випадків;
  • Чернівецька область — 10624 випадки;
  • Черкаська область — 1670 випадків;
  • Чернігівська область — 2050 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Раніше повідомлялося, що в Україні за 2 вересня виявили 2 495 випадків захворювання COVID-19.

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