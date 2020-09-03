Коронавірус в Україні не спадає: за добу виявили 2430 нових випадків

За минулу добу померла рекордна кількість людей - 54, а 859 пацієнтів одужали

За минулу добу померла рекордна кількість людей - 54, а 859 пацієнтів одужали

Фото: з відкритих джерел

В Україні з початку пандемії захворіло 128 228 осіб, з них одужали 58 817 осіб та 2710 померли.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

Найбільше заражень за 2 вересня зафіксовано в Києві - 280, у Тернопільській області - 242, в Івано-Франківській області - 163, Чернівецькій області - 137, в Одеській області - 116.

Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:

Вінницька область — 4149 випадків;

Волинська область — 5662 випадки;

Дніпропетровська область — 2518 випадків;

Донецька область — 1549 випадків;

Житомирська область — 3471 випадок;

Закарпатська область — 7788 випадків;

Запорізька область — 1708 випадків;

Івано-Франківська область — 9685 випадків;

Кіровоградська область — 833 випадки;

м. Київ — 14158 випадків;

Київська область — 5931 випадок;

Львівська область — 15116 випадків;

Луганська область — 373 випадки;

Миколаївська область — 1372 випадки;

Одеська область — 7813 випадків;

Полтавська область — 855 випадків;

Рівненська область — 9476 випадків;

Сумська область — 1629 випадків;

Тернопільська область — 6637 випадків;

Харківська область — 9941 випадок;

Херсонська область — 435 випадків;

Хмельницька область — 2740 випадків;

Чернівецька область — 10624 випадки;

Черкаська область — 1670 випадків;

Чернігівська область — 2050 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Раніше повідомлялося, що в Україні за 2 вересня виявили 2 495 випадків захворювання COVID-19.

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