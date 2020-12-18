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18 грудня 2020, 16:06 1

У Житомирській лікарні, яку розкритикував Степанов, можуть закрити COVID-відділення

18 грудня 2020, 16:06 1
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Лікарню перевірила спеціальна комісія з місцевого департаменту
Лікарню перевірила спеціальна комісія з місцевого департаменту
Фото з відкритих джерел
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Комісія Департаменту охорони здоров’я ОДА за результатами візиту Міністра охорони здоров’я Степанова перевірила Житомирську обллікарню. Розглянуть питання про перенесення COVID-відділення в інше приміщення.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Житомирської ОДА.

У Житомирі прозвітували про результати перевірки обласної клінічної лікарні ім. Гербачевського, яку після несподіваної перевірки розкритикував міністр Степанов.

Максим Степанов зробив зауваження щодо неналежного встановлення механічних бар’єрів в інфекційному відділенні, де лежать хворі на коронавірус, а також щодо невідповідності інформації про наявність кисневих точок.

Претензії до лікарні очільник МОЗ озвучив на своїй сторінці у Фейсбук. Офіційного листа з вимогою усунути дані недоліки від Міністерства не надходило.

Комісія перевірила лікарню: штати та укомплектованість, плинність кадрів, особові справи, посадові інструкції, кількість ліжкомісць та доплати, які отримують медичні працівники.

За словами головного лікаря КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Богдана Леськіва, медичний заклад у повному обсязі забезпечений всіма необхідними засобами захисту і наразі приймає пацієнтів з коронавірусом.

Інфекційне відділення для хворих на COVID-19 розташоване на першому поверсі центрального корпусу, втім медичний заклад не пристосований до масового перебування хворих на коронавірус, адже у реанімації лежать пацієнти з іншими хворобами.

Робоча група прийняла рішення зауваження Міністра охорони здоров’я Максима Степанова прийняти до відома. І згодом порушити питання про доцільність ковідного відділення в обласній клінічній лікарні та його перенесення в інше приміщення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Степанов без попередження відвідав лікарні на Житомирщині, а там стверджували, що міністр приїхав із перевіркою зарано.

МОЗ COVID-19 лікарні Житомирська область Максим Степанов
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