10:01  13 листопада
Коронавірус в Україні: за добу виявлено понад 11700 тисяч нових випадків зараження
17:49  13 листопада
Зеленський призначив нового голову СБУ в Чернігівській області
17:52  13 листопада
Окупанти на Донбасі чотири рази обстріляли сили ЗСУ: наші бійці дали їм гідну відповідь
UA | RU
UA | RU
13 листопада 2020, 21:29 4

Хворих на COVID-19 почнуть розміщуватиу у лікарнях "Укрзалізниці"

13 листопада 2020, 21:29 4
Читайте также на русском языке
Витрати на їхнє лікування бере не себе Міністерство охорони здоров’я
Витрати на їхнє лікування бере не себе Міністерство охорони здоров’я
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Міністерство охорони здоров'я та "Укрзалізниця" домовилися про лікування хворих на COVID-19 пацієнтів у дорожніх клінічних лікарнях на залізничному транспорті філії "Центр охорони здоров’я".

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці", передає RegioNews.

Зі своєї сторони МОЗ зобов’язується забезпечити дорожні клінічні лікарні всім необхідним, для ефективного та комфортного лікування хворих. Крім того, міністерство профінансує необхідні поточні витрати”, - йдеться в повідомленні.

Також Національна служба здоров’я максимально пришвидшить підписання договорів із Центром охорони здоров’я "Укрзалізниці” для забезпечення фінансування дорожніх клінічних лікарень.

В "Укрзалізниці” нагадали, що нещодавно отримали півмільйона захисних масок у рамках комплексної програми боротьби з епідемією COVID-19.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" завантажить роботою малодіяльні станції, - Скічко.

коронавірус лікарні Укрзализныця МОЗ COVID-19
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
У Чернівцях у вихідні не працюватиме один з найбільших ринків України
13 листопада 2020, 18:57
Кернес братиме особисту участь в інавгурації
13 листопада 2020, 17:46
Влада Чернігова просить уряд і парламент скасувати карантин вихідного дня
13 листопада 2020, 17:20
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Зміна кадрів в Одесі: спонсори Труханова повертають у голови ОДА ветерана Гриневецького
Другий тур у Луцьку: чи отримає місто мера "з-під Палиці"
Всі публікації »
Ігор Попов
Віктор Таран
Денис Казанський
Всі блоги »