Хворих на COVID-19 почнуть розміщуватиу у лікарнях "Укрзалізниці"

Витрати на їхнє лікування бере не себе Міністерство охорони здоров’я

Витрати на їхнє лікування бере не себе Міністерство охорони здоров’я

Фото: із відкритих джерел

Міністерство охорони здоров'я та "Укрзалізниця" домовилися про лікування хворих на COVID-19 пацієнтів у дорожніх клінічних лікарнях на залізничному транспорті філії "Центр охорони здоров’я".

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці", передає RegioNews. Зі своєї сторони МОЗ зобов’язується забезпечити дорожні клінічні лікарні всім необхідним, для ефективного та комфортного лікування хворих. Крім того, міністерство профінансує необхідні поточні витрати”, - йдеться в повідомленні. Також Національна служба здоров’я максимально пришвидшить підписання договорів із Центром охорони здоров’я "Укрзалізниці” для забезпечення фінансування дорожніх клінічних лікарень. В "Укрзалізниці” нагадали, що нещодавно отримали півмільйона захисних масок у рамках комплексної програми боротьби з епідемією COVID-19. Нагадаємо, "Укрзалізниця" завантажить роботою малодіяльні станції, - Скічко.

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