На Миколаївщині та Одещині ковідні ліжка заповнені на понад 50%
В Україні лікарняні ліжка для пацієнтів з COVID-19 заповнені на понад 50% у двох областях.
Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України, пише RegioNews.
Найбільш завантаженими є медзаклади у Миколаївській (64,5%) та Одеській областях (50,8%). У Києві ковідні ліжка заповнені на 48%.
Загалом в Україні ввели вже 64 079 лікарняних ліжок для пацієнтів з коронавірусом, у середньому по країні вони заповнені хворими на 40%.
Крім цього, в Україні зафіксовано зростання показника захворюваності на COVID-19. Станом на 19 грудня в Україні він становить 396,9 при нормі 40. Найскладніша ситуація у Києві (696,2), Черкаській (667,5) і Запорізькій (635,8) областях.
Нагадаємо, станом на ранок 20 грудня 2020 року в Україні зафіксовано 8 325 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).