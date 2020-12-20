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20 грудня 2020, 15:38 5

На Миколаївщині та Одещині ковідні ліжка заповнені на понад 50%

20 грудня 2020, 15:38 5
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В середньому по Україні медзаклади заповнені хворими на коронавірус на 40%
В середньому по Україні медзаклади заповнені хворими на коронавірус на 40%
Фото з відкритих джерел
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В Україні лікарняні ліжка для пацієнтів з COVID-19 заповнені на понад 50% у двох областях.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України, пише RegioNews.

Найбільш завантаженими є медзаклади у Миколаївській (64,5%) та Одеській областях (50,8%). У Києві ковідні ліжка заповнені на 48%.

Загалом в Україні ввели вже 64 079 лікарняних ліжок для пацієнтів з коронавірусом, у середньому по країні вони заповнені хворими на 40%.

Крім цього, в Україні зафіксовано зростання показника захворюваності на COVID-19. Станом на 19 грудня в Україні він становить 396,9 при нормі 40. Найскладніша ситуація у Києві (696,2), Черкаській (667,5) і Запорізькій (635,8) областях.

Нагадаємо, станом на ранок 20 грудня 2020 року в Україні зафіксовано 8 325 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).

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