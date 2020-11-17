У Кабміні пригрозили штрафами мерам, які відмовляються посилювати карантин

В уряді заявили, що мери можуть займатися своїми комунальними установами і закладами

В уряді заявили, що мери можуть займатися своїми комунальними установами і закладами

Укрінформ

У Кабінеті міністрів України заявили, що мери міст ніяк не впливають на реалізацію постанови, оскільки вона лежить поза їх компетенції. Так в уряді прокоментували відмову міських голів посилювати карантин на вихідних.

Про це міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов розповів в інтерв'ю "РБК-Україна", пише RegioNews.

За його словами, мери можуть займатися своїми комунальними установами і закладами.

"Якщо вони будуть видавати розпорядчі документи, що на їх комунальні установи дія локдауна вихідного дня не поширюється, на них будуть накладатися такі ж штрафи та адмінпротоколи, як на будь-якого власника будівельного магазину", - заявив він.

За словами міністра, Кабмін буде реагувати.

Нагадаємо, раніше Немчінов заявив, що Кабмін виконуватиме рішення Ради щодо карантину на вихідні.