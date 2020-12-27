Понад 60% ліжок для COVID-пацієнтів в Україні - вільні

За тиждень їх з’явилося ще майже 450

За тиждень їх з’явилося ще майже 450

Фото з відкритих джерел

Станом на сьогодні в Україні введено 64 526 лікарняних ліжок для пацієнтів з коронавірусом.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані Міністерства охорони здоровʼя.

Станом на 27 грудня в Україні введено 64 526 лікарняних ліжок для пацієнтів з коронавірусом. Минулої неділі цей показник становив 64 079. З них заповнені наразі 38,4%

Більше половини ліжок зайняті лише у двох регіонах — у Миколаївській (61,5%) та Одеській (52,1%) областях. У Києві зайняті 45,3% ліжок.

Найкраща ситуація натомість у Тернопільській (25,7%), Кіровоградській (28,5%) та Волинській (28,8%) областях.

При цьому в країні продовжує скорочуватися показник захворюваності коронавірусом, однак він перевищує норму в 8,65 раза. Зараз цей показник становить 346 при нормі 40. Найгірша ситуація спостерігається в Запорізькій області — 577,9. У Києві показник захворюваності становить 541,9.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у МОЗ розповіли, на коли запланований перший етап вакцинації українців.