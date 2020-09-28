16:16  28 вересня
Кабмін планує підняти зарплати держслужбовцям
12:36  28 вересня
Стало відомо, коли Рада має винести на голосування Держбюджет-2021
12:41  28 вересня
Україна скасувала заборону на в'їзд для іноземців
UA | RU
UA | RU
28 вересня 2020, 12:53 12

У заступниці голови Житомирської ОДА підтвердили COVID-19

28 вересня 2020, 12:53 12
Читайте также на русском языке
Вона перебуває на стаціонарному лікуванні
Вона перебуває на стаціонарному лікуванні
Фото: Житомирська ОДА
Читайте также
на русском языке

У заступниці голови Житомирської обласної державної адміністрації Віри Рогової підтвердили коронавірусне захворювання COVID-19.

Про це під час брифінгу повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, передає RegioNews.

За його словами, наразі чиновниця перебуває на стаціонарному лікуванні, її стан лікарі оцінюють середньої важкості.

Бунечко додав, що сьогодні, 28 вересня усі контактні особи пройшли ПЛР-тестування.

Результати будуть сьогодні, і тоді ми вже будемо далі вибудовувати роботу керівництва обласної державної адміністрації та підрозділів, які безпосередньо курує Віра Борисівна. Тому бажаю їй якнайшвидшого одужання і хочу закликати всіх: бережіть себе", – сказав Віталій Бунечко.

Нагадаємо, в Україні вже понад 200 тисяч випадків коронавірусної інфекції, за минулу добу хворобу виявили у 2671 людини.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).

коронавірус карантин заступник Житомир ОДА
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Лише одна область відповідає вимогам послаблення карантину - МОЗ
28 вересня 2020, 11:59
Кабмін погодив призначення Анни Коваленко головою Чернігівської ОДА
28 вересня 2020, 11:30
В Україні вже понад 200 тисяч випадків коронавірусної інфекції
28 вересня 2020, 10:02
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського в Києві
Політичні перебіжчики та експосадовці. Хто представлятиме "За майбутнє" у Південній Україні
Всі публікації »
Андрій Смолій
Віктор Таран
Ігор Попов
Всі блоги »