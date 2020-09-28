У заступниці голови Житомирської ОДА підтвердили COVID-19

Вона перебуває на стаціонарному лікуванні

Вона перебуває на стаціонарному лікуванні

Фото: Житомирська ОДА

Про це під час брифінгу повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, передає RegioNews.

За його словами, наразі чиновниця перебуває на стаціонарному лікуванні, її стан лікарі оцінюють середньої важкості.

Бунечко додав, що сьогодні, 28 вересня усі контактні особи пройшли ПЛР-тестування.

Результати будуть сьогодні, і тоді ми вже будемо далі вибудовувати роботу керівництва обласної державної адміністрації та підрозділів, які безпосередньо курує Віра Борисівна. Тому бажаю їй якнайшвидшого одужання і хочу закликати всіх: бережіть себе", – сказав Віталій Бунечко.

Нагадаємо, в Україні вже понад 200 тисяч випадків коронавірусної інфекції, за минулу добу хворобу виявили у 2671 людини.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).