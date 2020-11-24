Коронавірусом в Раді хворіють понад 60 осіб - нардеп

Серед осіб, що захворіли - 27 народних депутатів

Серед осіб, що захворіли - 27 народних депутатів

Фото: з відкритих джерел

Станом на 24 листопада, у Верховній Раді України COVID-19 офіційно підтверджено у 61 особи: серед них 27 народних депутатів та 34 працівники Апарату Ради.

Як передає RegioNews, про це повідомила заступник голови ВР Олена Кондратюк на сторінці в Facebook.

Серед тих, що заразилися - голова парламенту Дмитро Разумков та його перший заступник Руслан Стефанчук.

Нардеп також зазначила, що багато парламентарів стурбовані тим, що уряд досі не подав доопрацьований проєкт Державного бюджету на 2021 рік.

Парламент готовий розглядати проєкт Держбюджету на наступний рік у другому читанні, як тільки він буде готовий", - підкреслила вона.

Раніше повідомлялось, що президент України Володимир Зеленський одужав від коронавірусу, це показав ПЛР-тест.