Мер Мукачева також виступив проти карантину вихідного дня

Андрій Балога закликав бізнес робити все, щоб вижити у складних умовах

Андрій Балога закликав бізнес робити все, щоб вижити у складних умовах

Фото: сторінка Андрія Балоги у Facebook

Балога відреагував на рішення уряду та закликав бізнес робити все, щоб вижити у цих важких умовах, дотримуючись усіх необхідних умов роботи.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Facebook-сторінку Андрія Балоги.

Мер Мукачева Андрій Балога виступив проти запровадження в Україні карантину вихідного дня та закликав дрібних та середніх підприємців робити все необхідне, аби вижити у складних умовах.

Карантин вихідного дня – це черговий крок, який лише імітує боротьбу з поширенням коронавірусу в Україні. Ефекту від нього буде мало, а от шкоди для сфери обслуговування та дозвілля дуже багато. Адже малий та середній бізнес, який і так ледь виживає в умовах епідемії, не може у будні платити зарплати та податки, а на вихідних ні, - написав Балога.

Він також закликав усіх дотримуватися рекомендацій лікарів, берегти себе та своїх рідних, а бізнес – робити все, щоб вижити у цих важких умовах, дотримуючись усіх необхідних умов роботи.

"Карантин вихідного дня" - це черговий крок, який лише імітує боротьбу з поширенням коронавірусу в Україні. Ефекту від... Posted by Андрій Балога - Мукачівський міський голова on Thursday, November 12, 2020

Нагадаємо, сьогодні мер Івано-Франківська виступив проти карантину вихідного дня, мер Рівного Хомко відмовився вводити карантин вихідного дня в місті і мер Черкас Бондаренко не буде запроваджувати карантин вихідного дня.