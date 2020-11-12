Мер Мукачева також виступив проти карантину вихідного дня
Балога відреагував на рішення уряду та закликав бізнес робити все, щоб вижити у цих важких умовах, дотримуючись усіх необхідних умов роботи.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Facebook-сторінку Андрія Балоги.
Мер Мукачева Андрій Балога виступив проти запровадження в Україні карантину вихідного дня та закликав дрібних та середніх підприємців робити все необхідне, аби вижити у складних умовах.
Карантин вихідного дня – це черговий крок, який лише імітує боротьбу з поширенням коронавірусу в Україні. Ефекту від нього буде мало, а от шкоди для сфери обслуговування та дозвілля дуже багато. Адже малий та середній бізнес, який і так ледь виживає в умовах епідемії, не може у будні платити зарплати та податки, а на вихідних ні, - написав Балога.
Він також закликав усіх дотримуватися рекомендацій лікарів, берегти себе та своїх рідних, а бізнес – робити все, щоб вижити у цих важких умовах, дотримуючись усіх необхідних умов роботи.
"Карантин вихідного дня" - це черговий крок, який лише імітує боротьбу з поширенням коронавірусу в Україні. Ефекту від...Posted by Андрій Балога - Мукачівський міський голова on Thursday, November 12, 2020
Нагадаємо, сьогодні мер Івано-Франківська виступив проти карантину вихідного дня, мер Рівного Хомко відмовився вводити карантин вихідного дня в місті і мер Черкас Бондаренко не буде запроваджувати карантин вихідного дня.