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24 грудня 2020, 15:58 267

У МОЗ сказали, коли вакцини від COVID-19 стануть більш доступними

24 грудня 2020, 15:58 267
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Зараз виробництво вакцин обмежено
Зараз виробництво вакцин обмежено
Фото: МОЗ
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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов очікує, що вакцини від коронавірусу стануть більш доступними у другому кварталі 2021 року. Зараз виробництво вакцин обмежено.

Про це міністр заявив в інтерв'ю українським журналістам, пише RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".

За його словами, зараз у світі існує ажіотаж щодо вакцин проти COVID-19.

"Кількість компаній, які завершують третю стадію (випробувань, - ред.), будуть додаватися протягом першого кварталу до компаній виробників вакцин. Очікуємо, що до 2021 року на початку другого кварталу доступність вакцин дуже сильно зросте", - зазначив Степанов.

Нагадаємо, раніше Ляшко розповів, скільки українців планують вакцинувати від коронавірусу.

коронавірус Україна вакцина карантин міністр
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