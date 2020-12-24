У МОЗ сказали, коли вакцини від COVID-19 стануть більш доступними

Зараз виробництво вакцин обмежено

Зараз виробництво вакцин обмежено

Фото: МОЗ

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов очікує, що вакцини від коронавірусу стануть більш доступними у другому кварталі 2021 року. Зараз виробництво вакцин обмежено.

Про це міністр заявив в інтерв'ю українським журналістам, пише RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".

За його словами, зараз у світі існує ажіотаж щодо вакцин проти COVID-19.

"Кількість компаній, які завершують третю стадію (випробувань, - ред.), будуть додаватися протягом першого кварталу до компаній виробників вакцин. Очікуємо, що до 2021 року на початку другого кварталу доступність вакцин дуже сильно зросте", - зазначив Степанов.

Нагадаємо, раніше Ляшко розповів, скільки українців планують вакцинувати від коронавірусу.