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06 листопада 2020, 17:07 36

У Закарпатській області попри "червону” зону послабили карантин

06 листопада 2020, 17:07 36
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Після оновлення карантинного поділу частина області потрапила в "червону” зону
Після оновлення карантинного поділу частина області потрапила в "червону” зону
Фото: carpathia.gov.ua
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Державна комісія з питань ТЕБ та НС після звернення голови ОДА Олексія Петрова дозволила переглянути окремі обмеження карантину у районах із “червоним” рівнем захворюваності.

Про це повідомляє пресслужба Закарпатської ОДА, передає RegioNews.

Так, місцева влада запевнила, що вони беруть на себе повну відповідальність з питань контролю за дотриманням мешканцями усіх необхідних протиепідемічних обмежувальних заходів.

В області дозволять відвідування садочків та шкіл для початкових класів, регулярні перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах для працівників, що забезпечують життєдіяльність міста.

Заклади громадського харчування будуть працювати з 7:00 до 20:00. Також буде дозволено відвідувати заклади соціальних або реабілітаційних послуг.

При цьому в області буде заборонено проведення концертів та масових заходів та роботу кінотеатрів.

У Закарпатській області в "червону” зону потрапили міста Ужгород, Берегово, Чоп, а також Великоберезнянський, Перечинський та Ужгородський райони.

Нагадаємо, в Ужгороді усі лікарні заповнені на 100%, хворих на коронавірусну інфекцію розвозять в інші міста області.

Ужгород ОДА червона зона карантин коронавірус Олексій Петров
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