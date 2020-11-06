У Закарпатській області попри "червону” зону послабили карантин
Державна комісія з питань ТЕБ та НС після звернення голови ОДА Олексія Петрова дозволила переглянути окремі обмеження карантину у районах із “червоним” рівнем захворюваності.
Про це повідомляє пресслужба Закарпатської ОДА, передає RegioNews.
Так, місцева влада запевнила, що вони беруть на себе повну відповідальність з питань контролю за дотриманням мешканцями усіх необхідних протиепідемічних обмежувальних заходів.
В області дозволять відвідування садочків та шкіл для початкових класів, регулярні перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах для працівників, що забезпечують життєдіяльність міста.
Заклади громадського харчування будуть працювати з 7:00 до 20:00. Також буде дозволено відвідувати заклади соціальних або реабілітаційних послуг.
При цьому в області буде заборонено проведення концертів та масових заходів та роботу кінотеатрів.
У Закарпатській області в "червону” зону потрапили міста Ужгород, Берегово, Чоп, а також Великоберезнянський, Перечинський та Ужгородський райони.
Нагадаємо, в Ужгороді усі лікарні заповнені на 100%, хворих на коронавірусну інфекцію розвозять в інші міста області.