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27 жовтня 2020, 15:49 4

Нові карантинні обмеження будуть розглядатися при 15 тисячах випадків - Ляшко

27 жовтня 2020, 15:49 4
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Для окремих регіонів ця цифра може бути нижчою
Для окремих регіонів ця цифра може бути нижчою
Фото: Facebook
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Можливість запровадження нових карантинних обмежень буде розглядатися, якщо щодоби будуть виявляти 15 тисяч нових випадків COVID-19.

Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає RegioNews.

Цифра є - 15 тисяч хворих на добу. Після цього будемо говорити про наші плани на найближчий період. У той же час ми не говоримо, що вже завтра будемо щось вводити. 15 тисяч хворих на добу - це в нас ще є запас міцності, який дозволить відреагувати без колапсу для системи охорони здоров'я", - зазначив Ляшко.

Він додав, що ця цифра актуальна при рівномірному розподілі хворих на території країни, однак для окремих регіонів вона може бути нижчою.

Ця цифра прорахована. Зараз ми її не публікуємо, оскільки чекаємо 1 листопада, коли на місцях повинні бути використані субвенції і підведено кисень до більшості ліжок. Після цього потужності системи охорони здоров'я повинні змінитися", - сказав Ляшко.

Він також розповів, що зараз для хворих відведено близько 52 тисяч ліжок, із них 17 тисяч забезпечені кисневою підтримкою.

У зв'язку зі зростанням кількості хворих і збільшенням кількості ліжок відсоток забезпеченості підведеним киснем на сьогодні становить 40%. Нам потрібно ще вдвічі наростити ці потужності, щоб підготувати систему охорони здоров'я до повноцінного реагування", - підсумував головний санітарний лікар.

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