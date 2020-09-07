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07 вересня 2020, 18:06 2

На Харківщині через COVID-19 закрили 18 закладів освіти

07 вересня 2020, 18:06 2
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Також припинили роботу 14 дитячих садочків
Також припинили роботу 14 дитячих садочків
Фото: flickr
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У Великобурлуцькому районі Харківської області 18 закладів середньої освіти закрито у зв'язку з потраплянням до "червоної” зони.

Про це повідомляє пресслужба Харківської ОДА, передає RegioNews.

З них 17 установ на віддаленому на навчанні, а 1 (Григоровський ліцей), - на класичному карантині, оскільки хворіють вчителі. Там навчальний процес не проводиться навіть віддалено", - йдеться в повідомленні.

Також було прийняте рішення про припинення роботи 14 дошкільних закладів району, 7 із них входить до складу шкіл, як навчально-виховні.

Великобурлуцький район потрапив до "червоної" зони починаючи з понеділка, 7 вересня. До помаранчевої зони входять міста Харків, Люботин, Первомайський та Харківський район Харківської області.

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