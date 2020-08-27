У Чернівцях знову запрацював громадський транспорт, але є обмеження

Користуватись транспортом можуть лише окремі категорії осіб

Користуватись транспортом можуть лише окремі категорії осіб

У Чернівцях, які перебувають у "червоній" коронавірусній зоні, 27 серпня відновили роботу громадського транспорту в режимі спецперевезень.

Як повідомляє RegioNews з посиланням на "Укрінформ", про це розповів заступник Чернівецького міського голови Дмитро Сірман.

"Громадський транспорт зараз рухається в режимі спецперевезень. Тролейбуси і маршрутки, усі рухаються. В першу чергу, можливість користуватись транспортом повинні мати ті мешканці, які забезпечують життєдіяльність міста, - лікарі, працівники комунальних підприємств тощо. Але якщо буде можливість взяти інші категорії людей, будь ласка, але тільки на сидячі місця", - сказав Сірман.

Зазначається, що цьому рішенню передували тривалі переговори представників органів місцевого самоврядування із поліцією. Раніше у коментарі журналістам керівник патрульної поліції Чернівецької області Олег Йосипів пояснив, що вони контролюватимуть дотримання перевізниками санітарно-епідемічних норм.

"Ми поспілкувалися і дійшли порозуміння стосовно того питання, що всі, хто здійснює спецперевезення, повинні упорядкувати всі документи та дозволи і, безумовно, ми повинні сприяти тому, щоб люди, які забезпечують життєдіяльність міста та області, відповідають за те, щоб ми могли отримати медичну допомогу, захист, а також працівники комунальних підприємств та інших служб, могли дістатися до місця роботи", - сказав головний патрульний поліцейський області.

Нагадаємо, міська влада Чернівців 25 серпня відмовилась посилювати карантин.

26 серпня стало відомо, що у Чернівцях тролейбуси більше не перевозять пасажирів. ЧТУ припинило всі перевезення на вимогу поліції.