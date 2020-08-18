Коронавірус в Україні не спадає: за добу понад 1600 нових випадків

За минулу добу 27 хворих померло, а 761 чоловік одужав

За минулу добу 27 хворих померло, а 761 чоловік одужав

Фото: з відкритих джерел

У країні за час пандемії зафіксовано 94 436 випадків COVID-19, 48 925 одужань і 2116 смертей.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

Найбільше число виявлених випадків Covid-19 за добу зафіксовано в Харківській області - 204, у Львівській - 181, Чернівецькій - 172, Івано-Франківській - 169 областях. У Києві 17 серпня виявили 88 нових випадків захворювання.

Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:

Харківська - 6360 хворих (204 за добу);

Львівська - 12260 (181);

Чернівецька - 7954 (172);

Івано-Франківська - 6959 (169);

Рівненська - 7828 (112);

Закарпатська - 6435 (106);

Одеська - 5158 (96);

Київ - 10730 (88);

Волинська - 4792 (85);

Тернопільська - 3902 (85);

Сумська - 966 (75);

Київська - 4620 (66);

Вінницька - 3272 (38);

Запорізька - 1154 (36);

Дніпропетровська - 1772 (22);

Житомирська - 2497 (18);

Чернігівська - 1250 (17);

Миколаївська - 832 (13);

Хмельницька - 1628 (10);

Полтавська - 565 (8);

Донецька - 1100 (6);

Кіровоградська - 746 (3);

Херсонська - 304 (3);

Черкаська - 1167 (2);

Луганська - 185 (1).

Дані по окупованих територіях Донецької і Луганської областей і Криму відсутні.

Нагадаємо, 16 серпня в Україні зафіксували ще в 1637 випадків коронавірусної хвороби.

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