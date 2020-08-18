Коронавірус в Україні не спадає: за добу понад 1600 нових випадків
За минулу добу 27 хворих померло, а 761 чоловік одужав
За минулу добу 27 хворих померло, а 761 чоловік одужав
У країні за час пандемії зафіксовано 94 436 випадків COVID-19, 48 925 одужань і 2116 смертей.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.
Найбільше число виявлених випадків Covid-19 за добу зафіксовано в Харківській області - 204, у Львівській - 181, Чернівецькій - 172, Івано-Франківській - 169 областях. У Києві 17 серпня виявили 88 нових випадків захворювання.
Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:
- Харківська - 6360 хворих (204 за добу);
- Львівська - 12260 (181);
- Чернівецька - 7954 (172);
- Івано-Франківська - 6959 (169);
- Рівненська - 7828 (112);
- Закарпатська - 6435 (106);
- Одеська - 5158 (96);
- Київ - 10730 (88);
- Волинська - 4792 (85);
- Тернопільська - 3902 (85);
- Сумська - 966 (75);
- Київська - 4620 (66);
- Вінницька - 3272 (38);
- Запорізька - 1154 (36);
- Дніпропетровська - 1772 (22);
- Житомирська - 2497 (18);
- Чернігівська - 1250 (17);
- Миколаївська - 832 (13);
- Хмельницька - 1628 (10);
- Полтавська - 565 (8);
- Донецька - 1100 (6);
- Кіровоградська - 746 (3);
- Херсонська - 304 (3);
- Черкаська - 1167 (2);
- Луганська - 185 (1).
Дані по окупованих територіях Донецької і Луганської областей і Криму відсутні.
Нагадаємо, 16 серпня в Україні зафіксували ще в 1637 випадків коронавірусної хвороби.
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