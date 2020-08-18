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Коронавірус в Україні не спадає: за добу понад 1600 нових випадків
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18 серпня 2020, 09:29 16

Коронавірус в Україні не спадає: за добу понад 1600 нових випадків

18 серпня 2020, 09:29 16
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За минулу добу 27 хворих померло, а 761 чоловік одужав
За минулу добу 27 хворих померло, а 761 чоловік одужав
Фото: з відкритих джерел
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У країні за час пандемії зафіксовано 94 436 випадків COVID-19, 48 925 одужань і 2116 смертей.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

Найбільше число виявлених випадків Covid-19 за добу зафіксовано в Харківській області - 204, у Львівській - 181, Чернівецькій - 172, Івано-Франківській - 169 областях. У Києві 17 серпня виявили 88 нових випадків захворювання.

Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:

  • Харківська - 6360 хворих (204 за добу);
  • Львівська - 12260 (181);
  • Чернівецька - 7954 (172);
  • Івано-Франківська - 6959 (169);
  • Рівненська - 7828 (112);
  • Закарпатська - 6435 (106);
  • Одеська - 5158 (96);
  • Київ - 10730 (88);
  • Волинська - 4792 (85);
  • Тернопільська - 3902 (85);
  • Сумська - 966 (75);
  • Київська - 4620 (66);
  • Вінницька - 3272 (38);
  • Запорізька - 1154 (36);
  • Дніпропетровська - 1772 (22);
  • Житомирська - 2497 (18);
  • Чернігівська - 1250 (17);
  • Миколаївська - 832 (13);
  • Хмельницька - 1628 (10);
  • Полтавська - 565 (8);
  • Донецька - 1100 (6);
  • Кіровоградська - 746 (3);
  • Херсонська - 304 (3);
  • Черкаська - 1167 (2);
  • Луганська - 185 (1).

Дані по окупованих територіях Донецької і Луганської областей і Криму відсутні.

Нагадаємо, 16 серпня в Україні зафіксували ще в 1637 випадків коронавірусної хвороби.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

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