В Уряді пояснили, чому запроваджують локдаун з 8 січня

За словами чиновників, це не буде такий жорсткий карантин, як навесні

За словами чиновників, це не буде такий жорсткий карантин, як навесні

Фото: flickr

Обираючи 8 січня датою початку карантину, Кабінет міністрів спирався на дані і прогнози аналітиків Ради національної безпеки та оборони і Міністерства охорони здоров’я.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, передає RegioNews. 8 січня обиралося, зважаючи на ті прогнози, які давали аналітики секретаріату РНБО та Міністерства охорони здоров'я, які прогнозували той чи інший показник до моменту настання піку. В цьому випадку попередні прогнози були одразу після Нового року. Порахували ефект карантину вихідного дня, подивилися, на якому плато ми є, відповідно, не просто захворюваності, по заповнюваності ліжкомісць, і запропонували дату - 8 число”, - пояснив Немчінов. Він додав, що у період з 8 по 24 січня будуть діяти посилені карантинні заходи, але це не буде такий жорсткий локдаун, як навесні, оскільки тоді влада не повністю розуміла масштаби проблеми. За словами Немчінова, зараз ситуація стала більш зрозумілою, тому немає потреби закривати міжнародне сполучення або повністю зупиняти транспорт усередині країни. Насправді карантинні обмеження, пов'язані із зупинкою економіки, - це крайній захід. Тому можливість, яку нам дав карантин вихідного дня, - підготувати медичну систему і збільшити критичний поріг для медичної системи з 20 тис. хворих на день до 32 тис., яких зараз система може витримати, - це можливість відсунути цей період", - зазначив міністр. Нагадаємо, Уряд встановив остаточну дату запровадження локдауну в Україні, посилені карантинні заходи в Україні будуть діяти з 8 до 24 січня. Також у МОЗ розповіли, чому в Україні посилюють карантин, на думку міністра охорони здоров'я Максима Степанова, щоб отримати максимальний ефект, громадяни повинні виконати умови нових обмежень, які будуть діяти з 8 по 24 січня.

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